« Ce sont mes racines » : Kylian Mbappé revient sur son héritage africain, le Cameroun et le Ballon d’Or 2026

CAMEROUNONLINE.ORG | Le capitaine de l’équipe de France et prétendant de premier plan au Ballon d’Or, Kylian Mbappé, a réaffirmé ses liens profonds avec le continent africain, déclarant n’avoir « jamais coupé le lien avec [ses] racines », d’après un entretien initialement diffusé par RFI.
Né à Paris d’un père camerounais — Wilfried Mbappé — et d’une mère algérienne, Mbappé est revenu sur son bagage culturel ainsi que sur sa visite mémorable au Cameroun en 2023.
« J’ai toujours reçu une éducation imprégnée de culture africaine, même si je suis né en France et que j’y ai tout fait », a souligné Mbappé. « À chaque fois que je vais en Afrique, je suis toujours extrêmement bien reçu. Je ressens l’amour des gens, et c’est vraiment gratifiant de sentir le soutien de tout un continent. »
Binationaux et maillot tricolore
Évoquant sa carrière internationale, Mbappé a qualifié le fait de jouer pour les Bleus de choix le plus naturel au vu de son parcours et de son passage par toutes les sélections françaises de jeunes :
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Représenter la France : Il a insisté sur le fait que représenter une nation relève d’une histoire personnelle profonde et d’un attachement sincère, bien au-delà d’un simple projet sportif.
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Concernant les joueurs binationaux : Il a exprimé un respect total envers les joueurs nés et formés en Europe qui choisissent de porter les couleurs de sélections africaines, qualifiant cette démarche d’intimement personnelle : « Quand c’est un choix qui vient du cœur, c’est difficile de le contester ou de commenter. »
Éloge du football africain et de la CAN
Mbappé a par ailleurs balayé d’un revers de main les débats récurrents autour d’une supposée fragilité mentale des sélections africaines lors des grands rendez-vous. Après avoir assisté à plusieurs rencontres de la dernière Coupe d’Afrique des Nations (CAN) — notamment Maroc–Mali et Côte d’Ivoire–Cameroun —, il a salué la montée en puissance du niveau de jeu continental :
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Il a souligné que les équipes africaines affrontent désormais les autres sélections sans complexe et ont acquis la confiance tactique nécessaire pour battre n’importe quel adversaire.
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Il a rappelé qu’affronter ces sélections demeure un défi de taille pour les équipes internationales.
Alors que les votes pour le Ballon d’Or 2026 se clôturent le 28 septembre, et que l’Afrique y représente 20 % des votants, Mbappé a exprimé l’espoir que son attachement au continent se reflète dans les suffrages, concluant que s’il venait à remporter le trophée, il entendait le dédier à l’Afrique.