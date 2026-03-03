Coup de filet en Belgique pour « Crimes contre l’humanité » au Cameroun

Share Facebook

CamerounOnline.ORG | C’est une annonce qui fait l’effet d’une petite bombe dans les milieux diplomatiques et judiciaires. Ce mardi 3 mars 2026, le parquet fédéral belge a confirmé l’arrestation de plusieurs individus dans le cadre d’une enquête particulièrement grave : des soupçons de crimes contre l’humanité commis au Cameroun.

Ce que l’on sait de l’opération

L’intervention, menée par les autorités belges, marque un tournant dans la lutte contre l’impunité des auteurs de violences graves à l’étranger. Bien que l’identité des personnes interpellées n’ait pas encore été officiellement divulguée, cette opération démontre la détermination de la justice belge à utiliser sa compétence en matière de crimes de droit international.

Les points clés à retenir :

La nature des charges : On parle ici de crimes contre l’humanité, une qualification juridique réservée aux attaques généralisées ou systématiques lancées contre une population civile.

Le contexte camerounais : Si le parquet reste prudent, les regards se tournent inévitablement vers les tensions persistantes au Cameroun, notamment dans les régions anglophones (Nord-Ouest et Sud-Ouest) ou dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

Le rôle de la Belgique : Le pays se positionne une fois de plus comme un terrain actif pour la justice universelle, permettant de poursuivre des individus sur son sol pour des faits commis ailleurs.

Pourquoi est-ce important ?

Cette procédure rappelle que les frontières ne sont plus des remparts infranchissables pour ceux qui sont accusés d’atrocités. Pour les associations de défense des droits de l’homme, c’est un signal fort envoyé aux victimes qui réclament justice depuis des années.

« Cette enquête prouve que le temps de la justice finit toujours par arriver, même à des milliers de kilomètres du lieu des faits. »

Quelle suite pour l’enquête ?

Les suspects devraient être présentés devant un juge d’instruction qui décidera de leur maintien en détention ou de leur mise en examen. L’enquête devra déterminer le rôle exact de chacun et l’ampleur des exactions concernées.

C’est un dossier à suivre de très près, car il pourrait avoir des répercussions majeures sur les relations entre Bruxelles et Yaoundé.