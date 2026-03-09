Infrastructures : 108 milliards de FCFA pour la phase IV du backbone national en fibre optique

YAOUNDÉ, Cameroun — CamerounOnline.ORG | Dans une démarche stratégique visant à consolider l’infrastructure numérique du pays, le président Paul Biya a signé, le 6 mars 2026, un décret autorisant un accord de prêt d’environ 108,4 milliards de FCFA (soit 1,35 milliard de yuans) auprès de la Banque d’Export-Import de Chine (China Exim Bank).

Ce financement est destiné à la mise en œuvre de la Phase IV du projet de Backbone National à Fibre Optique, une initiative clé pour la réduction de la fracture numérique et la modernisation des télécommunications sur l’ensemble du territoire.

Une extension stratégique du réseau

Le décret présidentiel habilite le Ministre de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire à finaliser cet accord de prêt. Cette quatrième phase du projet s’articule autour de plusieurs axes prioritaires :

Extension de la couverture : Augmenter le linéaire total du réseau national, qui dépasse déjà les 15 000 km .

Desserte des zones rurales : Prioriser l’accès au “dernier kilomètre” dans les régions enclavées pour favoriser l’inclusion numérique.

Soutien à l’économie numérique : Renforcer le cadre technologique nécessaire aux services publics dématérialisés, au commerce électronique et à l’écosystème des start-ups.

Un partenariat de longue date avec la Chine

Cet accord marque la poursuite d’une collaboration décennale entre le Cameroun et China Exim Bank. Depuis le lancement du programme en 2011, le réseau s’est développé par étapes :

Phases I & II (2011–2016) : Installation d’environ 6 000 km de fibre. Phase III (Achevée en 2017) : Ajout de 4 000 km supplémentaires. État actuel : Grâce aux interconnexions transfrontalières avec le Tchad et le Nigeria, le réseau constitue aujourd’hui l’un des plus denses de la sous-région.

Contexte économique et défis de connectivité

Bien que l’infrastructure physique progresse, le taux de pénétration d’Internet au Cameroun avoisine les 45 % en ce début d’année 2026. Le gouvernement considère la Phase IV comme un levier essentiel de la Stratégie Nationale de Développement 2020-2030 (SND30), qui ambitionne de transformer structurellement l’économie camerounaise.

Toutefois, ce nouvel endettement intervient dans un contexte de surveillance budgétaire accrue. Bien que le ratio d’endettement du pays reste inférieur au plafond de 70 % fixé par la CEMAC, les institutions internationales maintiennent une vigilance sur la viabilité de la dette à long terme.

« Cette initiative s’inscrit dans la stratégie globale du Cameroun visant à moderniser son infrastructure de télécommunications et à promouvoir le développement économique grâce à une connectivité numérique améliorée. » — Déclaration officielle

Prochaines étapes

La Phase IV devrait augmenter considérablement la capacité de transmission de données, répondant ainsi à l’explosion de la demande liée au paiement mobile et aux services digitaux. Le Ministère de l’Économie est désormais chargé de la publication et de l’enregistrement de l’accord pour lancer la phase d’exécution sur le terrain.