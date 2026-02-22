La fin d’une époque pour Roger Belinga et Gérard Ondo Ndong

Share Facebook

CamerounOnline.ORG | C’est une page majeure de l’histoire judiciaire et politique du Cameroun qui vient de se tourner. Après deux décennies derrière les barreaux, deux figures emblématiques de l’administration camerounaise, Roger Belinga et Gérard Ondo Ndong, ont retrouvé la liberté ce week-end.

Un dénouement après 20 ans de réclusion

Anciens piliers du système, Roger Belinga (ex-directeur de la Sic) et Gérard Ondo Ndong (ex-directeur du Feicom) avaient été condamnés dans le cadre de la lutte contre la corruption et le détournement de fonds publics.

Leur libération marque la fin d’une peine de 20 ans, une durée symbolique qui rappelle la rigueur de l’opération “Épervier” lancée au milieu des années 2000.

Ce qu’il faut retenir :

Les profils : Deux hauts commis de l’État qui géraient des institutions stratégiques pour le logement et le financement des collectivités territoriales.

Le contexte : Une libération qui intervient après l’expiration totale de leurs peines respectives.

L’ambiance : Des scènes d’émotion ont été rapportées devant les centres pénitenciers, où familles et proches attendaient ceux qu’ils n’avaient pas vus libres depuis le début du millénaire.

Quel message pour l’avenir ?

Cette libération soulève des questions au sein de l’opinion publique camerounaise. Si certains y voient le simple respect des procédures judiciaires, d’autres s’interrogent sur l’héritage de ces grands procès pour détournement de fonds.

« Vingt ans de prison, c’est une vie entière. Cela montre que la justice, bien que lente, va jusqu’au bout de ses sentences. »

La sortie de ces deux personnalités clôt un chapitre, mais le débat sur la gestion des deniers publics, lui, reste plus que jamais d’actualité au Cameroun.