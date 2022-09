Le Cameroun surpris par l’Ouzbékistan | + vidéo

Share Facebook

Orange | En match de préparation à la Coupe du monde, le Cameroun s’est incliné face à l’Ouzbékistan vendredi (0-2).

Le Cameroun commence mal son stage de préparation à la Coupe du monde. Les médaillés de bronze de la dernière CAN ont été battus par l’Ouzbékistan (2-0), ce vendredi à Goyang (Corée du Sud). Dominés dans l’entrejeu, les Lions Indomptables ont subi la loi d’un adversaire mieux organisé et plus rigoureux. Invaincus en 2022, les Loups Blancs ont frappé par deux fois, par Erkinov (24e) et Urunov (76e).

Privés de Karl Toko Ekambi, forfait, et disposés en 3-4-3 autour d’un axe inédit composé du revenant Nkoulou, absent depuis 2017, et de Castelletto et Ebosse, les hommes de Rigobert Song ont flotté et affiché un manque évident d’automatismes. Le Cameroun tentera de faire mieux face à la Corée du Sud, mardi prochain à Séoul.