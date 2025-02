Le Nigéria va inaugurer la liaison aérienne entre le Cameroun et l’Algérie en avril

Share Facebook

CameroonOnline.ORG | Le Nigéria se prépare à renforcer sa connectivité aérienne avec l’Algérie et le Cameroun. Lors d’une rencontre officielle, le ministre nigérian de l’Aviation et du Développement aérospatial, Festus Keyamo, et l’ambassadeur d’Algérie au Nigéria, Mezoued Hosine, ont discuté de la mise en place d’une nouvelle liaison aérienne entre Alger, Abuja et Douala.

Cette initiative vise à dynamiser le commerce, le tourisme et la coopération économique entre les trois pays. L’Algérie a exprimé un fort intérêt pour le projet et a sollicité l’accélération des formalités administratives auprès de l’Autorité nigériane de l’aviation civile (NCAA) afin d’assurer un lancement effectif des vols dès le 6 avril 2025.

Le ministre Keyamo a salué cette avancée et a assuré que toutes les démarches nécessaires seraient menées rapidement. Il a souligné que cette nouvelle connexion répond à un besoin urgent, permettant aux voyageurs de rejoindre le Cameroun sans transiter par d’autres pays.

Ce projet marque un pas important dans le renforcement des relations diplomatiques et économiques entre le Nigéria et l’Algérie. Il s’inscrit dans la volonté du gouvernement nigérian de faire du pays un hub aérien majeur en Afrique, facilitant ainsi les échanges et les déplacements dans la région.