Le sélectionneur dévoile pourquoi Onana n’a finalement pas joué

beIN SPORTS | Le sélectionneur du Cameroun a dévoilé pourquoi André Onana n’avait finalement pas joué hier.

André Onana était attendu dans les buts du Cameroun pour le premier match des Lions Indomptables à la CAN 2023 lundi 15 janvier. Mais finalement, le portier de Manchester United n’a pas joué face à la Gambie lundi (1-1). Il se trouve qu’Onana était arrivé tardivement en sélection, lui qui avait disputé dimanche 14 janvier le choc entre Man United et Tottenham en Premier League. De ce fait, le sélectionneur Rigobert Song a décidé de ne pas aligner Onana pour éviter une blessure. Song a évoqué l’arrivée d’Onana en sélection, dévoilant que le gardien de 27 ans est arrivé “à 4 heures du matin” dans la nuit de dimanche à lundi.

Song a préservé Onana

“Comment voulez-vous le faire jouer à 17 heures? Il fait partie du groupe. Il y a la suite de la compétition“, a confié le sélectionneur camerounais en conférence de presse pour justifier l’absence d’Onana dans les buts camerounais. De son côté, Onana a pris la parole devant les médias et a déclaré : “Je fais partie des leaders donc je prends mes responsabilités et c’est pour ça que je suis là. Je ne veux pas qu’on critique les plus jeunes. Qu’on continue de me critiquer, je suis habitué, je fais ce qui est bien pour mon pays. Je suis là pour représenter mon pays, mon continent. C’est un honneur énorme pour moi d’être ici avec mon pays. 40 ans plus tôt, nos aînés avaient fait quelque chose d’exceptionnel ici. Venir représenter ce beau pays, c’est le plus important. C’est le coach qui décidera qui va jouer. On est là pour gagner peu importe qui joue. On a d’excellents gardiens.”