Les Lions Indomptables Rugissent de Nouveau : Retour en Quart de Finale

CamerounOnline.ORG | Huit ans d’attente. Huit ans de frustration. Mardi soir à Luanda, les Lions Indomptables du Cameroun ont enfin rugi de nouveau, en décrochant une victoire acharnée 77-68 face à la RD Congo pour retrouver les quarts de finale de l’AfroBasket.

Ce n’était pas beau. Ce n’était pas facile. Mais c’était du pur Cameroun — cœur, combativité et mordant.

Yves Missi a été l’homme du match avec 20 points et 12 rebonds. Williams Narace a ajouté 18 unités, tandis que Samir Gbetkom a contribué avec 16 points. Chaque panier comptait, d’autant plus que deux cadres, Jordan Bayehe et Jeremiah Hill, manquaient à l’appel pour cause de blessures.

Le moment clé ? Une furieuse série de 13-0 dans le troisième quart-temps. Missi a enchaîné un tir primé en ligne de fond, un lancer franc et d’autres points précieux. Le capitaine Fabien Ateba a planté un trois-points assassin, Tamenang Choh a ajouté son énergie, et soudain, la RD Congo se retrouvait débordée.

Les Congolais ont tenté de réagir. Le prodige de 16 ans, Miverdi Miteo, a signé 14 points, Jonathan Jordan en a inscrit 13 et Djack Kabuya a rentré un tir lointain. Mais l’écart restait trop grand.

Le Cameroun a dominé la raquette avec 40 points inscrits dans la peinture et neuf points de seconde chance, des détails qui font la différence dans un match à élimination directe.

À la fin, l’entraîneur congolais Michel Perrin a reconnu la supériorité camerounaise : « Nous ne nous attendions pas à la pression qu’ils nous ont mise. »

De son côté, Missi résumait parfaitement l’état d’esprit des Lions : « Ce soir nous sommes venus avec une mentalité différente. Nous avons tout donné sur le terrain. Nous avons tout laissé sur le parquet. »

Après des années de disette, le Cameroun retrouve enfin sa place parmi les huit meilleures équipes. L’Égypte les attend, mais une chose est sûre : ces Lions ont encore beaucoup de rugissements à offrir.