Perturbations majeures d’Internet au Cameroun en pleine contestation post-électorale

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

CamerounOnline.ORG | YAOUNDÉ, 23 octobre — L’accès à Internet au Cameroun connaît d’importantes perturbations alors que des manifestations éclatent dans plusieurs villes pour dénoncer des irrégularités présumées lors de la récente élection présidentielle, a indiqué jeudi le groupe de surveillance Internet NetBlocks.

« Nous pouvons confirmer une perturbation significative et continue de la connectivité Internet au Cameroun, ce qui pourrait limiter la couverture des événements sur le terrain », a déclaré NetBlocks dans un courriel adressé à Reuters.

Cette coupure intervient après la décision du Conseil constitutionnel mercredi de rejeter tous les recours contestant les résultats de l’élection présidentielle du 12 octobre. Cette décision ouvre la voie à la proclamation officielle des résultats, qui devraient confirmer la victoire du président Paul Biya, âgé de 92 ans.

Biya, l’un des plus anciens dirigeants au monde, devrait prolonger son règne entamé il y a 43 ans, malgré une opposition revigorée qui dénonce des fraudes et des irrégularités massives.

Des manifestations ont éclaté dans plusieurs villes, notamment à Yaoundé, Douala, Maroua et Garoua, après la diffusion par les médias locaux de résultats partiels suggérant la victoire probable de Biya. Des affrontements ont été signalés entre les forces de sécurité et des partisans de l’opposition dans le nord du pays.

Les autorités n’ont pas encore réagi aux perturbations d’Internet ni aux manifestations. Le Cameroun a déjà restreint l’accès à Internet lors de périodes de tensions politiques et dans les régions touchées par des conflits.

Des observateurs et organisations de défense des droits de l’homme appellent le gouvernement à garantir la transparence du processus électoral et à respecter les droits des citoyens à l’information et à la liberté de manifestation.

Les résultats définitifs de l’élection sont attendus dans les prochains jours.