Présidentielle 2025 : les chefs traditionnels de l’Ouest rejoignent la vague de soutiens à Paul Biya

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

CamerounOnline.ORG | Les chefs traditionnels de la région de l’Ouest du Cameroun se sont ajoutés à la liste des personnalités et institutions exprimant leur soutien au président Paul Biya à l’approche de l’élection présidentielle prévue le 12 octobre 2025.

Le 12 août 2025, la délégation a été reçue au Palais de l’Unité par Ferdinand Ngoh Ngoh, président du comité stratégique chargé de préparer la campagne du chef de l’État. À l’issue de l’audience, les autorités traditionnelles ont salué Paul Biya comme le « gardien de la paix » au Cameroun et l’ont invité à poursuivre sa mission de préservation de la stabilité.







Ces visites de responsables traditionnels ou religieux constituent un élément récurrent de la scène politique camerounaise à l’approche des élections. Bien que les chefs aient présenté leur soutien comme un engagement en faveur de l’unité nationale, le caractère public de la rencontre, ainsi que son calendrier, rappellent un scénario déjà observé lors de précédentes échéances électorales.

La démarche des leaders de l’Ouest intervient peu après des déclarations similaires venues d’autres horizons — imams, maires de ville, chefs traditionnels sawa — qui, chacun, ont ajouté leur voix à un chœur croissant d’engagements publics. Reste à savoir si ces soutiens se traduiront dans les urnes.