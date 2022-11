Un champion d’Afrique raccroche

Share Facebook

beIN SPORTS | Vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations avec le Cameroun en 2017, Benjamin Moukandjo a annoncé dimanche la fin de sa carrière au lendemain de ses 34 ans.

Benjamin Moukandjo dit stop. L’attaquant camerounais vainqueur de la CAN 2017 a annoncé dimanche la fin de sa carrière à l’âge de 34 ans. « Je remercie humblement tous ceux qui de près ou de loin m’ont encouragé durant toutes ces années de peines, de sacrifices et de douleurs, mais aussi et surtout de joies, de rencontres et d’émotions », a écrit l’ancien joueur du Stade de Reims.

Un avenir comme consultant

Passé aussi par Lorient ou encore Monaco, Moukandjo a remporté il y a cinq ans au Gabon le trophée continental avec le Cameroun en étant capitaine des Lions Indomptables. « J’ai été honoré de la confiance qui m’a été donnée d’être votre capitaine et de mener à bien la mission qui nous avait été confiée à la CAN 2017, pour l’amour et la fierté de tout un peuple », se rappelle-t-il.

Devenu consultant pour RFI dans l’émission Radio Foot Internationale, Benjamin Moukandjo aura également participé à la Coupe du monde 2014 avec le Cameroun. Il était sans contrat depuis quelques mois et la fin de son aventure avec l’AEL Larissa en Grèce.