Un pasteur nigérian recherché au Cameroun après la découverte d’un corps momifié dans sa propriété

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CAMEROUNONLINE.ORG | Les autorités camerounaises ont lancé une vaste chasse à l’homme pour retrouver Kedi Samuel Kenechukwu, un homme d’Église nigérian opérant à Yaoundé, suite à une découverte troublante dans les locaux de son église. Kenechukwu, également connu sous le nom d’Ekedi Samuel et fondateur du Mercy of God Ministry (Ministère de la Miséricorde de Dieu), est actuellement en fuite et fait face à de graves allégations, notamment pour trafic d’êtres humains, séquestration et enlèvement.

Découverte macabre à Nkoabang

Le 19 septembre 2026, des agents du commissariat spécial de police de Nkoabang ont découvert un corps momifié enterré sous une dalle de béton dans une propriété liée au ministère de Kenechukwu. Les restes ont été trouvés à l’intérieur d’un cercueil blanc et or enfoui à environ 1,5 mètre sous terre. La personne décédée, vêtue d’une tenue traditionnelle bleue avec des broderies dorées, serait une femme, bien que son identité et la cause exacte de son décès fassent toujours l’objet d’une enquête active. Les forces de sécurité ont bouclé la zone et inspectent le site à la recherche de nouvelles preuves.

Sauvetages précédents et liens avec l’église

Cette sinistre découverte fait suite à des descentes de police antérieures dans des propriétés liées au Mercy of God Ministry. Quelques semaines plus tôt, le 6 septembre, les autorités ont fouillé un site dans le quartier de Ngousso à Yaoundé, où elles auraient secouru 20 personnes — dont 10 femmes, 8 hommes et deux jeunes enfants — qui étaient enfermées dans un sous-sol. Une fouille ultérieure menée le 9 septembre dans la propriété de Nkoabang a révélé d’importantes réserves de nourriture, plusieurs véhicules, des congélateurs en état de marche et une fosse inexpliquée de deux mètres de profondeur.

Chasse à l’homme et implication d’Interpol

Kenechukwu, qui dirige des activités religieuses au Cameroun depuis 2018, reste introuvable. Face à sa disparition, les autorités camerounaises ont alerté les agences de sécurité aux frontières et sollicité l’aide d’Interpol pour le localiser. La gravité de l’affaire a suscité une attention considérable dans toute la région. La police camerounaise poursuit ses investigations sur l’ensemble des activités de ce ministère.