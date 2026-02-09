Une page se tourne : Nicolas Nkoulou prend sa retraite

Share Facebook

CamerounOnline.ORG | Après une carrière illustre de dix-sept ans dans certains des championnats les plus compétitifs du monde, la figure défensive camerounaise Nicolas Nkoulou a officiellement annoncé la fin de sa carrière professionnelle de footballeur à l’âge de 35 ans.

Reconnu pour son calme, son intelligence tactique et son leadership sur le terrain, Nicolas Nkoulou laisse un héritage durable qui a inspiré les supporters aussi bien en Europe qu’en Afrique.

Une carrière d’excellence

Des terrains de la Kadji Sports Academy aux plus grandes scènes européennes, le parcours de Nicolas Nkoulou a été remarquable. En Ligue 1 française, il s’est imposé comme l’un des meilleurs défenseurs centraux de sa génération, évoluant successivement à l’AS Monaco, à l’Olympique de Marseille, où il a remporté la Coupe de la Ligue en 2012, puis à l’Olympique Lyonnais.

Son expérience internationale l’a également conduit en Serie A italienne avec le Torino, en Angleterre sous les couleurs de Watford, avant de conclure sa carrière en Turquie avec Sakaryaspor.

Un Lion Indomptable à jamais

Sur la scène internationale, Nicolas Nkoulou a profondément marqué l’histoire des Lions Indomptables du Cameroun. Comptant plus de 80 sélections, il a été un pilier de l’équipe nationale pendant de nombreuses années. Son plus grand fait d’armes reste la victoire en Coupe d’Afrique des Nations en 2017, compétition au cours de laquelle il a inscrit un but décisif en finale, contribuant directement au sacre continental du Cameroun.

La décision

Dans une annonce empreinte d’émotion, Nicolas Nkoulou a expliqué que sa décision était motivée par un engagement personnel envers sa famille. Il a déclaré qu’il préférait se retirer au moment où il ne se sentait plus capable de s’entraîner et de jouer avec l’intensité quotidienne exigée par le football de haut niveau.

Et après

Mettre un terme à sa carrière de joueur ne signifie pas quitter le monde du football. Nicolas Nkoulou a exprimé son désir de poursuivre sa formation et d’explorer de nouvelles manières de servir le sport qui a façonné sa vie.