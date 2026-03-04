Urgent : Le Royaume-Uni ferme ses portes aux étudiants camerounais.

Share Facebook

CamerounOnline.ORG | C’est un coup de tonnerre qui a retenti ce mardi 3 mars 2026, ébranlant les espoirs de milliers de jeunes Camerounais et les projets de nombreuses familles à Douala, Yaoundé ou Bafoussam. Dans une annonce sans précédent, le gouvernement britannique a décidé d’actionner un « frein d’urgence » sur son système d’immigration, suspendant purement et simplement l’octroi de nouveaux visas d’études pour les ressortissants du Cameroun.

Un virage radical à Londres

Cette décision radicale, qui place le Cameroun aux côtés de l’Afghanistan, du Myanmar et du Soudan, marque un tournant historique dans la politique migratoire de Londres. Pour la ministre de l’Intérieur britannique, Shabana Mahmood, l’heure n’est plus à la diplomatie feutrée, mais à la protection de l’intégrité du système britannique.

Le constat dressé par le Home Office est sans appel : les autorités britanniques dénoncent une « exploitation » flagrante des visas étudiants. Les statistiques avancées pour justifier cette mesure sont vertigineuses, faisant état d’une augmentation de 470 % des demandes d’asile émanant d’étudiants de ces quatre pays entre 2021 et 2025. Pour le gouvernement britannique, le visa d’études est devenu, pour beaucoup, un simple « cheval de Troie » pour s’installer durablement sur le sol britannique.

« L’abus de générosité » pointé du doigt

Dans une déclaration qui ne manquera pas de susciter des débats passionnés, la ministre Mahmood a été d’une clarté brutale :

« La Grande-Bretagne offrira toujours un refuge à ceux qui fuient la guerre et la persécution, mais notre système de visa ne doit pas faire l’objet d’abus. C’est pourquoi j’ai pris la décision sans précédent de refuser les visas aux ressortissants cherchant à exploiter notre générosité. »

Cette suspension immédiate intervient alors que le Royaume-Uni s’apprête à présenter, dès ce jeudi, une nouvelle législation visant à transformer radicalement le droit d’asile, rendant le statut de réfugié temporaire et accélérant les procédures d’expulsion.

Une onde de choc pour la jeunesse camerounaise

Pour le Cameroun, cette annonce est un choc majeur. Le Royaume-Uni représentait jusqu’ici une destination de prestige, souvent préférée à la France ou à l’Allemagne pour la qualité de son système universitaire et la maîtrise de l’anglais. Pour de nombreux parents ayant déjà investi des millions de francs CFA dans des procédures de certification ou de préparation, cette fermeture soudaine ressemble à une impasse.

Le message de Londres est clair : la porte est fermée jusqu’à nouvel ordre. Si les étudiants déjà présents sur le sol britannique ne sont pas expulsés, ils devront faire face à une surveillance accrue de leur statut. Pour ceux qui s’apprêtaient à postuler pour la rentrée de septembre, le rêve britannique vient de se heurter à un mur de béton législatif.