David Pagou et Christian Kofane face à la presse : Le résumé complet

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

CamerounOnline.ORG | L’atmosphère est électrique à l’approche des quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies. Les Lions Indomptables du Cameroun s’apprêtent à défier les Lions de l’Atlas du Maroc dans ce qui promet d’être un affrontement historique.

Affronter le pays hôte n’est jamais une tâche facile, mais le sélectionneur du Cameroun, David Pagou, et son jeune attaquant de 19 ans, Christian Kofane, sont apparus calmes et concentrés lors de la conférence de presse d’avant-match. Des nouvelles de l’infirmerie à la guerre psychologique sur le statut de « favori », voici ce qu’il faut retenir.

Regardez la conférence de presse complète ci-dessous :

1. La stratégie de l’outsider

Le coach Pagou n’a pas perdu de temps pour renvoyer la pression sur les épaules du pays organisateur. Malgré l’historique de succès du Cameroun face aux pays hôtes, Pagou a insisté sur le fait que le passé ne garantit pas l’avenir.

Lorsqu’on lui a demandé si le Cameroun était prêt à éliminer le Maroc, Pagou s’est montré pragmatique :

« Le Maroc est le favori naturel, demi-finaliste d’une Coupe du Monde… Nous savons que nous aurons un match difficile contre une très bonne équipe. Nous allons essayer de les challenger. »

Il a souligné que même si le Cameroun a battu le Maroc par le passé (notamment en 1988), l’équipe marocaine actuelle s’est « restructurée » et possède des talents de classe mondiale comme Achraf Hakimi.

2. Point Infirmerie : « L’infirmerie est toujours visitée »

Des inquiétudes ont été soulevées concernant la forme physique de Yongwa et Nagida. Le coach Pagou a admis qu’à ce stade de la compétition, les joueurs sont rarement à 100 %.

Yongwa : A souffert d’une élongation contre l’Afrique du Sud mais est suivi de près par le Dr Fosseu.

L’effectif : Le coach a noté qu’ils gèrent les « bobos » et se concentrent sur la capacité psychologique des joueurs à surmonter la douleur pour représenter la nation.

3. Le « Hemlé » (L’esprit combatif)

Un journaliste a demandé si l’invocation incessante du « Hemlé » (l’esprit guerrier camerounais) servait à masquer des lacunes techniques. Pagou a défendu ce concept avec passion. Il a décrit le Hemlé non pas comme un manque de technique, mais comme le « courage » d’avancer même face à une montagne.

« À niveau égal, c’est souvent le mental qui fait la différence… On allie tout ça : technique, tactique et Hemlé. »

4. Christian Kofane imperturbable face au public

L’un des moments forts de la conférence a été le flegme du joueur de 19 ans, Christian Kofane. Lorsqu’on lui a demandé s’il était intimidé par la perspective de jouer devant près de 68 000 supporters marocains, il a balayé la question avec une comparaison au football européen.

« Concernant la pression, vous savez en Allemagne, il y a un club, Dortmund, je pense que leurs supporters sont plus nombreux que ceux du Maroc. Donc concernant le public, il n’y a pas de pression, c’est tranquille. »

Kofane a également écarté les questions sur sa gloire personnelle (finir meilleur buteur), affirmant que son seul objectif est de « rendre le Cameroun fier ».

5. La foi plus forte que la peur

Interrogé sur la crainte d’un « arbitrage maison » favorisant le Maroc, le coach Pagou a adopté une position spirituelle. Il a déclaré qu’« un enfant de Dieu n’a pas peur », suggérant que les obstacles peuvent se transformer en avantages. Il a exprimé sa confiance envers l’arbitrage africain et a refusé d’utiliser les décisions arbitrales comme une excuse anticipée.

Le mot de la fin

Alors que les médias tentaient de créer une rivalité entre les présidents de fédérations ou les deux entraîneurs, Pagou est resté humble, reconnaissant le parcours de Walid Regragui.

La stratégie ? Faire le « dos rond » pendant les temps forts du Maroc, rester discipliné, et profiter des failles adverses pour faire mal au bon moment.