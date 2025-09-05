Des Américains d’origine camerounaise inculpés pour avoir orchestré des attaques violentes au Cameroun

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

CamerounOnline.ORG | Deux hommes originaires du Cameroun et résidant au Minnesota ont été inculpés par un grand jury fédéral pour avoir dirigé des enlèvements, des attentats et des meurtres dans leur pays d’origine. Benedict Nwana Kuah, 51 ans, et Pascal Kikishy Wongbi, 52 ans, sont accusés d’avoir agi comme dirigeants des Forces de défense de l’Ambazonie (ADF), un groupe séparatiste qui cherche à créer un État indépendant appelé Ambazonie dans les régions anglophones du Cameroun.

Selon l’acte d’accusation, les deux hommes, citoyens américains, auraient collecté des fonds via les réseaux sociaux, envoyé des milliers de dollars pour acheter des armes et donné des instructions directes aux combattants depuis les États-Unis. « Le Minnesota n’est pas une base pour exporter la violence à l’étranger », a déclaré le procureur fédéral par intérim Joe Thompson. « Depuis le confort de leur salon, ces accusés ont provoqué souffrance et mort à des milliers de kilomètres. »

L’acte d’accusation décrit plusieurs attaques attribuées à leur direction :

Avril 2022 – Enlèvement d’un responsable gouvernemental, durant lequel Wongbi aurait plaidé pour son exécution.

2023 – Tentative d’assassinat d’un gouverneur régional dans le cadre de l’“Opération Rattlesnake”, impliquant des engins explosifs improvisés.

Février 2023 – Attentat à la course annuelle Mount Cameroon Race for Hope, qui a fait 19 morts.

Octobre 2023 – Exécution de deux civils accusés de collaborer avec l’armée camerounaise.

Février 2024 – Attentat lors de la fête de la Jeunesse dans la région du Nord-Ouest, causant la mort d’une adolescente de 15 ans et blessant des dizaines de personnes.

Les procureurs affirment également que Kuah a distribué des plans opérationnels pour d’autres attaques et que les deux hommes sont apparus dans des vidéos de propagande appelant à davantage de violences.

Arrêtés le vendredi matin, ils demeurent en détention en attendant leurs audiences. S’ils sont reconnus coupables, ils risquent la prison à vie.