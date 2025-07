Élection présidentielle 2025 : pluie de recours après les décisions d’ELECAM

Share Facebook

CamerounOnline.ORG | Alors que le scrutin présidentiel camerounais est prévu pour le 12 octobre 2025, la bataille électorale se déplace désormais sur le terrain juridique. En effet, 35 requêtes ont été déposées auprès du Conseil constitutionnel à la suite du rejet de 70 candidatures par Elections Cameroon (ELECAM), dans une résolution rendue publique le 26 juillet.

Conformément aux délais prévus par le code électoral, les candidats recalés avaient 48 heures pour saisir le juge électoral. Le Conseil constitutionnel a commencé, ce 29 juillet 2025, l’examen de ces recours. Il dispose désormais de dix jours pour rendre sa décision, avec la publication de la liste définitive des candidats attendue au plus tard le 11 août 2025.

Des figures de l’opposition parmi les requérants

Parmi les recours déposés figure celui du MANIDEM, qui conteste l’exclusion de Maurice Kamto, l’un des principaux leaders de l’opposition. Le parti demande la réintégration de sa candidature, rejetée par ELECAM.

Autre démarche singulière : Robert Kona, qui n’a pas présenté sa propre candidature, a introduit un recours attaquant la résolution du 26 juillet, notamment pour demander l’annulation de la candidature de Cabral Libii, validée pour le compte du Parti camerounais pour la réconciliation nationale (PCRN).

Paul Biya dans le viseur de certains candidats

La candidature du président sortant Paul Biya, investi par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), fait également l’objet de plusieurs contestations.

Léon Theiller Onana, recalé pour absence d’investiture politique ou de statut d’indépendant reconnu, demande au Conseil constitutionnel de rejeter la candidature de Paul Biya. Il remet aussi en cause l’impartialité du Conseil, exigeant la récusation de son président, Clément Atangana, et du conseiller Adolphe Mnkoga She.

De son côté, Bertin Kisop du CPSJ a introduit trois requêtes :

L’invalidation de la candidature du président Biya ; La récusation de l’ensemble des membres du Conseil constitutionnel ; La réhabilitation de sa propre candidature, précédemment rejetée pour divers motifs.

Une vague de demandes de réintégration

Une majorité des recours déposés visent à contester les rejets de candidatures décidés par ELECAM. Parmi les autres requérants figurent :

André Marie Dibamou (JDC),

Jean Blaise Gwet (MPCC),

Mbabio Ngono (LD),

Ramah Nyeyeh (MOREP),

Bessiping (RFERE),

Gabriel Mouafo (RGPC),

Jacob Dimgon, candidat indépendant,

ainsi que plusieurs autres.

Tous demandent la réintégration de leurs candidatures, estimant que les motifs de rejet sont infondés ou entachés d’irrégularités.

En attendant la décision du juge électoral

Le juge du contentieux préélectoral joue désormais un rôle central dans la suite du processus. Ses décisions détermineront la configuration définitive de la présidentielle 2025. Ce contentieux massif témoigne d’un climat électoral tendu, et chaque verdict rendu d’ici le 11 août pèsera lourd dans le déroulement du scrutin.

La nation retient son souffle. Qui figurera sur la ligne de départ de la présidentielle ? Réponse imminente du Conseil constitutionnel.