Emplois : près de 60 000 travailleurs expatriés en activité au Cameroun (Minrex)

Investir au Cameroun | Le Cameroun accueille près de 60 000 travailleurs expatriés actifs sur son territoire, selon les récentes statistiques dévoilées par le ministère des Relations extérieures (Minrex). Ce chiffre a été présenté le 24 janvier 2025, à l’occasion de la première réunion de sensibilisation des missions diplomatiques et postes consulaires accrédités au Cameroun sur la législation relative au travail des étrangers.

L’objectif de cette rencontre était de vulgariser et de diffuser, par le biais des missions diplomatiques et postes consulaires, les contours et les implications de la législation applicable à l’emploi des étrangers au Cameroun, indique le Minrex sur son site officiel.

Cette initiative vise à mieux encadrer les activités des expatriés, en s’assurant de leur conformité avec le cadre juridique en vigueur. En clair, le ministère des Relations extérieures est en mission d’explication de la nouvelle loi de finances qui consacre l’institution des frais de visa par an de 5% du montant des honoraires aux contrats de travail des consultants individuels et experts étrangers. En renforçant ce dispositif, le gouvernement entend améliorer la collecte de cette recette non fiscale, dont le montant s’élève à 5 milliards FCFA en 2024, pour un objectif affiché de 14 milliards FCFA.

De la réunion convoquée par le Minrex le 24 janvier, l’on apprend également que ces expatriés sont « majoritairement originaires d’une quinzaine de pays (et) ces populations sont principalement installées dans les régions du Littoral et de l’Est » qui regroupent à elles seules près de 10 000 travailleurs de nationalité étrangère.

À noter qu’en décembre dernier, au Parlement, le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle (Minefop) a indiqué que la formation professionnelle des Camerounais nécessite un financement important. C’est pour cela qu’il a été décidé de la contribution des travailleurs étrangers installés au Cameroun pour la formation et la construction des centres de formation pour les Camerounais.