Eto’o élu au comité exécutif de la CAF par acclamation

CameroonOnline.ORG | Samuel Eto’o, l’une des plus grandes légendes du football africain, a été élu par acclamation au comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF). La décision a été prise mercredi au Caire, où Eto’o était le seul candidat de la région d’Afrique centrale.

Âgé de 44 ans et actuellement président de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT), Eto’o n’est devenu éligible que la semaine dernière après que le Tribunal arbitral du sport (TAS) a annulé une interdiction de la CAF qui l’empêchait d’exercer toute fonction officielle. Son élection a eu lieu lors de l’assemblée générale extraordinaire de la CAF, un rassemblement annuel des principaux dirigeants du football africain, marquant ainsi son entrée officielle dans l’organe décisionnel suprême du football continental.

Levée de l’interdiction de la CAF par le TAS

La candidature d’Eto’o était initialement compromise par une interdiction imposée par la CAF l’année dernière. L’instance dirigeante du football africain l’avait accusé d’avoir enfreint les règles éthiques en devenant ambassadeur d’une société de paris. La CAF estimait que son implication constituait une “violation grave des principes d’éthique, d’intégrité et de sportivité”, ce qui avait conduit à une suspension et à une lourde amende de 200 000 dollars (185 000 euros). Cependant, cette sanction a ensuite été annulée par le TAS, permettant ainsi à Eto’o de se présenter aux élections et d’obtenir son siège au comité exécutif.

Une carrière marquée par le succès et la controverse

L’élection d’Eto’o au comité exécutif de la CAF marque une nouvelle étape dans son parcours de dirigeant. Depuis son accession à la présidence de la FECAFOOT en 2021, il a souvent été au cœur de controverses, mais son influence dans le football africain reste incontestable.

En tant que joueur, Eto’o a laissé une empreinte indélébile dans l’histoire du football. Il a aidé le Cameroun à remporter la médaille d’or aux Jeux olympiques de Sydney en 2000 et a joué un rôle clé dans les victoires consécutives du pays à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en 2000 et 2002. Il détient toujours le record du meilleur buteur de l’histoire de la CAN avec 18 réalisations en six éditions du tournoi. Il a également participé à quatre Coupes du monde et a remporté trois Ligues des champions de l’UEFA avec le FC Barcelone et l’Inter Milan.

Gouvernance de la CAF et avenir du football africain

L’élection d’Eto’o marque le début d’une nouvelle phase dans son parcours de leadership. Son rôle dans l’élaboration des politiques et des stratégies de développement du football africain sera scruté de près, d’autant plus qu’il est connu pour son franc-parler et son engagement à améliorer le football sur le continent.

Par ailleurs, plus tard dans la journée de mercredi, le président de la CAF, Patrice Motsepe, devrait être réélu sans opposition pour un second mandat de quatre ans. Avec Motsepe à la tête de l’institution et Eto’o désormais impliqué dans les décisions exécutives, l’avenir de la gouvernance du football africain pourrait connaître des évolutions significatives.

En tant que l’un des footballeurs africains les plus titrés de l’histoire, l’accession d’Eto’o à un poste de direction au sein de la CAF représente un moment clé pour le football en Afrique. Son expérience sur et hors du terrain pourrait jouer un rôle essentiel dans la mise en place de réformes, l’amélioration des infrastructures et la défense des intérêts des joueurs et des fédérations nationales.