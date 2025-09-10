Incendie au marché Central de Yaoundé

September 10, 2025 Leave a comment

CamerounOnline.ORG | Un violent incendie s’est déclaré ce 10 septembre 2025 au marché Central de Yaoundé, ravageant de nombreuses boutiques. L’origine du sinistre reste pour l’instant inconnue.

Selon des témoins, les flammes se sont propagées rapidement, réduisant en cendres une grande partie des commerces et détruisant des biens de grande valeur. Les pertes matérielles sont déjà jugées importantes, plusieurs boutiques ayant été totalement consumées.

Dès le signal donné, les sapeurs-pompiers se sont déployés sur les lieux afin de tenter de maîtriser le feu. Leur intervention se poursuit pour limiter l’ampleur des dégâts et protéger les zones encore intactes du marché.

Une enquête sera probablement ouverte afin de déterminer les causes exactes de l’incendie. En attendant, commerçants et riverains doivent faire face à de lourdes pertes et à un climat de grande inquiétude.

Lieu vital pour l’économie locale et la vie quotidienne de milliers de personnes, le marché Central de Yaoundé sort profondément meurtri de ce drame, laissant toute une communauté sous le choc et en quête de réponses.

Check Also

Une nuit rougeoyante : l’éclipse lunaire totale au Cameroun – 7 septembre 2025

CamerounOnline.ORG | Le dimanche 7 septembre 2025, le Cameroun assistera à un spectacle céleste exceptionnel …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 characters available

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Designed by balla
© Copyright 2025, CameroonOnline.ORG All Rights Reserved