André Onana filmé sur une moto-taxi : une image qui fait le tour du Cameroun

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

CamerounOnline.ORG | Les images ont circulé à une vitesse fulgurante sur les réseaux sociaux. Andre Onana, le gardien de but international camerounais et joueur de Manchester United, a été aperçu rentrant discrètement chez lui à bord d’une moto-taxi. Cette scène, filmée par un passant et relayée par un journaliste, a immédiatement suscité de vives réactions au Cameroun et au-delà.

Une séquence devenue virale

Dans la vidéo, Onana, vêtu simplement et le visage partiellement couvert par un couvre-chef, monte à l’arrière d’une moto-taxi, un moyen de transport populaire et abordable dans les grandes villes africaines. L’image surprend par son contraste : une star internationale, habituée aux avions privés et aux bus d’équipes professionnelles, contrainte de se déplacer incognito comme n’importe quel citoyen.

Football ?? can be really brutal. Andre Onana has to hide and take an Boda Boda(Okada) home in Cameroon ?? afrer coming back from the loss in Cape Verde fearing fans wrath. This is very unfortunate .@soka25east pic.twitter.com/rkEurPswOq — Collins Okinyo (@bedjosessien) September 11, 2025

Le journaliste qui a diffusé la séquence a résumé la situation d’une phrase devenue emblématique :

« Le football peut vraiment être brutal. Andre Onana doit se cacher et prendre une Okada pour rentrer chez lui au Cameroun après la défaite contre le Cap-Vert, de peur de la colère des supporters. »

Contexte : une défaite amère

Cet épisode intervient après la défaite des Lions Indomptables face au Cap-Vert (1-0) lors des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Onana a été pointé du doigt pour une erreur décisive ayant conduit au but adverse. Cette faute a alimenté les critiques, et le gardien se retrouve au cœur de la tourmente.

Le fait qu’il ait choisi de circuler discrètement à moto, plutôt qu’en véhicule officiel ou escorté, témoigne de la tension palpable et de la crainte d’un accueil hostile de la part des supporters.

Une image lourde de symboles

Cette scène va bien au-delà du simple déplacement en moto. Elle illustre toute la fragilité de la gloire dans le football :

Un contraste saisissant : un joueur de Manchester United, réduit à se dissimuler pour se déplacer en toute sécurité.

La pression populaire : au Cameroun, le football est une affaire nationale et chaque erreur peut transformer l’admiration en colère.

Une leçon d’humilité : malgré la situation, Onana accepte de s’adapter et de se fondre dans la foule.

Réactions des supporters

Les réactions n’ont pas tardé à se multiplier. Certains ont vu dans cette séquence une humiliation indigne d’un joueur de son niveau. D’autres, au contraire, y ont perçu une marque d’humilité et de proximité avec le peuple. Entre critiques sévères et gestes de soutien, le débat reste animé.

Conclusion

L’image d’Andre Onana sur une moto-taxi restera comme l’un des épisodes les plus marquants de sa carrière internationale récente. Elle résume à elle seule la fine ligne entre gloire et désillusion, entre héros et bouc émissaire, dans un pays où les attentes autour du football sont immenses.