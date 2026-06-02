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CamerounOnline.ORG | La saison de football européen s’est achevée, et une fois de plus, les gros titres en Angleterre s’enflamment pour les joueurs qui retournent à Manchester United. Pour nous, au Cameroun, un nom retient toute notre attention : celui de notre Lion Indomptable, André Onana.

Après un prêt d’une saison loin de la lourde pression de la Premier League anglaise, Onana se retrouve à la croisée des chemins. Les médias britanniques traitent son retour à Manchester comme un problème embarrassant à régler, mais si l’on regarde les faits, notre frère a prouvé sa valeur alors qu’Old Trafford continue de ressembler à un navire en perdition.

La Rédemption en Turquie et le Manque de Respect envers un Grand Gardien

Lorsque Manchester United a décidé d’envoyer Onana en prêt à Trabzonspor, beaucoup ont craint un retour en arrière. Mais fidèle à l’esprit camerounais du Hemle — le courage et la résilience —, Onana n’a pas baissé la tête. Au contraire, il est allé en Turquie pour rappeler à tout le monde qui il est vraiment.

Onana a été un pilier essentiel pour Trabzonspor, menant même le club à une victoire historique en Coupe de Turquie. À 30 ans, un gardien de but entre tout juste dans ses plus belles années, et Onana a prouvé que ses réflexes, son jeu au pied et son leadership restent d’un niveau mondial.

Pourtant, malgré ce succès, la hiérarchie de Manchester United semble lui avoir définitivement fermé la porte. Le jeune Senne Lammens s’est installé dans les buts d’Old Trafford, et la direction du club cherche désespérément à pousser Onana vers la sortie par un transfert définitif, espérant ainsi récupérer une partie des 47,2 millions de livres sterling investis à l’origine. Pour ne rien arranger, l’ancien Lion Indomptable Eric Djemba-Djemba a récemment déclaré que les supporters anglais, très exigeants, « ne s’intéressaient pas » aux secondes chances, encourageant Onana à trouver un club permanent où il sera véritablement estimé à sa juste valeur.

Une Misère Partagée : L’Impasse du Transfert de Marcus Rashford

Onana n’est pas la seule superstar que Manchester United tente d’écarter cet été. Son ancien coéquipier, Marcus Rashford, se retrouve piégé dans un casse-tête de transfert étrangement similaire.

Rashford a passé sa saison en prêt au FC Barcelone, et alors qu’il se prépare actuellement pour la Coupe du Monde avec l’équipe nationale d’Angleterre, son avenir reste totalement flou. Manchester United refuse de baisser son prix de vente fixé à 26 millions de livres, tandis que Barcelone ne propose que la moitié. Tout comme Onana, si Rashford ne trouve pas de club prêt à s’aligner sur les exigences financières strictes de United ou à assumer son salaire imposant, il sera contraint de reprendre le chemin de l’entraînement à Carrington pour la pré-saison.

La triste réalité est que Manchester United ne veut plus de ces deux joueurs, mais ses exigences financières rigides bloquent l’évolution de leur carrière.

Il est Temps pour Onana de Quitter le « Théâtre des Rêves »

Soyons totalement honnêtes : André Onana n’a pas besoin de Manchester United. C’est un finaliste de la Ligue des Champions, un champion national dans plusieurs pays et l’un des gardiens les plus doués de sa génération balle au pied.

Alors que Trabzonspor souhaite le conserver pour un nouveau prêt, United s’obstine à exiger un transfert définitif. La perte des Red Devils fera le bonheur d’un autre club. Qu’Onana rebondisse dans un autre grand championnat européen ou qu’il reste là où il est célébré, nous savons qu’il continuera à faire la fierté du Cameroun.

Le « Théâtre des Rêves » s’est transformé en cauchemar pour de nombreux grands talents ces dernières années. Il est temps pour Onana de plier définitivement bagage, de laisser les drames mancuniens derrière lui et de s’envoler là où ses gants sont respectés.