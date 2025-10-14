Issa Tchiroma Bakary défie Paul Biya et revendique la victoire présidentielle au Cameroun

Share Facebook

CameroonOnline.ORG | Le 14 octobre 2025, Issa Tchiroma Bakary, figure montante de l’opposition camerounaise et ancien ministre, a publiquement revendiqué sa victoire à l’élection présidentielle tenue le 12 octobre. Il a appelé le président sortant Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, à accepter « la vérité des urnes » et à céder face à la volonté populaire.

Tchiroma, âgé de 76 ans, ancien allié de Biya, a rompu avec le régime cette année et réussi à fédérer une coalition d’opposition. Il promet de publier prochainement un rapport régional détaillé des résultats électoraux afin de justifier sa démarche.

Pour autant, les autorités camerounaises n’ont pas encore reconnu sa revendication. Le Conseil constitutionnel reste l’instance habilitée à valider les résultats officiels, attendus au plus tard le 26 octobre. Le gouvernement a mis en garde contre toute annonce « non autorisée » des résultats, évoquant des poursuites pour « haute trahison » en cas de diffusion illégale.

Enjeux et perspectives

La démarche de Tchiroma marque un tournant : un ancien soutien du pouvoir s’impose désormais en challenger qui défie l’ordre établi. Ce repositionnement symbolique et l’élan de sa coalition pourraient nourrir une aspiration forte au changement au Cameroun, pays confronté à des défis économiques, sécuritaires et institutionnels depuis des années.

La suite dépendra largement de la réaction des institutions, de la capacité des acteurs politiques à apaiser les tensions et de l’acceptation, ou non, d’une transition pacifique.