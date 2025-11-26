Jean II Makoun nommé Ambassadeur du Football-7

Share Facebook

CamerounOnline.ORG | Yaoundé, le 25 novembre 2025 — La Confédération Africaine de Football à 7 (AFC7) a officiellement nommé l’ancien milieu international camerounais Jean II Makoun comme nouvel ambassadeur du Football-7 sur le continent.

Avec une carrière marquée par plus de soixante sélections en équipe nationale et plusieurs saisons dans des clubs européens de premier plan, Jean II Makoun apportera son expérience pour soutenir la promotion et le développement de cette discipline en pleine expansion. La direction de l’AFC7 souligne sa connaissance approfondie du football africain et l’impact positif attendu de cette nomination.

Sa première mission officielle l’amènera au Maroc, où il participera à un match de démonstration destiné à mettre en valeur le rythme et la technicité du Football-7.

Cette nomination renforce la présence du Cameroun dans les formes émergentes du football et illustre l’influence continue du pays sur la scène sportive africaine.