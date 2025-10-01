La reconstruction de la raffinerie SONARA au Cameroun marque un tournant pour le paysage énergétique d’Afrique centrale

Share Facebook

CamerounOnline.ORG | Le Cameroun a lancé la reconstruction tant attendue de sa Société Nationale de Raffinage (SONARA) à Limbé, une installation à l’arrêt depuis l’incendie de 2019 qui avait paralysé ses opérations. La remise en service de la seule raffinerie du pays représente un enjeu majeur non seulement pour l’économie nationale, mais aussi pour la sécurité énergétique de toute l’Afrique centrale.

Les travaux ont débuté en août 2025, pour un coût estimé à 461 millions de dollars. Le conseil d’administration de la SONARA a validé un plan qui combine réhabilitation technique, formation du personnel et partenariats financiers destinés à assurer la viabilité du projet à long terme. L’objectif est de retrouver une pleine capacité d’ici fin 2027, avec un potentiel de traitement de 2,1 millions de tonnes de brut par an.

Depuis l’arrêt des activités en 2019, le Cameroun et ses voisins — notamment le Tchad, le Gabon et une partie de la République centrafricaine — ont dû s’appuyer sur des importations de produits pétroliers, souvent à des coûts plus élevés. La reconstruction est donc perçue comme une étape stratégique pour stabiliser l’approvisionnement régional, réduire la dépendance vis-à-vis des importations et renforcer la résilience économique locale.

Pour les observateurs internationaux, la relance de la SONARA met en lumière les défis structurels auxquels font face les infrastructures énergétiques des économies en développement : vulnérabilité aux catastrophes, coûts élevés des réparations et nécessité de concilier besoins domestiques et coopération régionale. Si elle aboutit, cette réhabilitation pourrait consolider le rôle du Cameroun comme pôle énergétique en Afrique centrale, tout en attirant l’attention d’investisseurs et de partenaires mondiaux intéressés par la croissance du secteur énergétique africain.

Après six années d’inactivité, la SONARA illustre bien plus qu’un simple redémarrage industriel. Elle incarne l’importance stratégique de l’indépendance énergétique et l’ambition croissante des pays africains de développer des solutions locales et durables face aux défis de l’approvisionnement.