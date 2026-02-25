Le Vatican confirme : le Pape Léon XIV se rendra au Cameroun en avril 2026

ROME — CamerounOnline.ORG | Le Bureau de presse du Saint-Siège a officiellement confirmé mercredi que le Pape Léon XIV effectuera une visite pastorale au Cameroun du 15 au 18 avril 2026. Ce voyage s’inscrit dans le cadre d’une vaste tournée africaine de onze jours qui mènera également le souverain pontife en Algérie, en Angola et en Guinée équatoriale.

Il s’agira de la première visite sur le continent africain pour le Pape Léon XIV (né Robert Francis Prevost), élu en mai 2025 comme premier pape originaire des États-Unis.

Les étapes clés du voyage au Cameroun

Selon le programme préliminaire publié par le Vatican, le séjour du Saint-Père au Cameroun sera marqué par trois étapes majeures :

Yaoundé (15-16 avril) : Le Pape rencontrera le Président de la République et les autorités civiles, avant de s’adresser aux évêques du pays.

Bamenda (17 avril) : Une étape hautement symbolique dans la région du Nord-Ouest. Le Vatican a souligné que le Pape souhaite apporter un message de paix et de réconciliation dans cette zone marquée par des années de conflit sociopolitique.

Douala (18 avril) : La visite se terminera dans la capitale économique par une grande messe en plein air, avant son départ pour Luanda, en Angola.

Un message de paix et de solidarité

Dans son communiqué, le Vatican a précisé que ce voyage répond aux invitations des chefs d’État et des autorités ecclésiastiques locales. Le thème de la « justice, de la paix et de la réconciliation » sera au cœur de ses interventions, particulièrement au Cameroun.

Après une année 2025 consacrée au Jubilé à Rome, où il a accueilli des millions de pèlerins, le pontife de 70 ans entame désormais une phase de voyages internationaux intensifs. Ancien missionnaire au Pérou, Léon XIV a souvent exprimé son attachement aux « périphéries » et son désir de soutenir les nations en développement.

Préparations et attentes

Si l’annonce a été accueillie avec enthousiasme par de nombreux fidèles, elle intervient également dans un climat de débat national sur la situation sécuritaire et politique du pays. Les autorités camerounaises n’ont pas encore publié de calendrier détaillé, mais les préparatifs logistiques devraient commencer immédiatement pour assurer la sécurité du souverain pontife lors de ses déplacements dans les différentes régions.

Cette visite sera la première d’un pape au Cameroun depuis celle de Benoît XVI en 2009. Avant son arrivée à Yaoundé, le Pape Léon XIV fera escale en Algérie (Alger et Annaba) pour honorer la mémoire de Saint Augustin, figure centrale de son ordre religieux (les Augustins).