Les Lions Indomptables Rugissent ! Le Cameroun Bondit au Classement FIFA de Janvier 2026

Le Cameroun grimpe de 12 places et atteint la 45e position mondiale

CamerounOnline.ORG | L’équipe nationale du Cameroun entame l’année 2026 avec une ascension spectaculaire dans la hiérarchie mondiale. Dans le dernier classement FIFA publié pour janvier 2026, les Lions Indomptables ont gagné 12 places, faisant du Cameroun la “meilleure progression” de cette édition (à égalité avec le Nigeria). Ils occupent désormais la 45e position au classement mondial.

Les Chiffres : Un Mois de Gains L’équipe a vu son coefficient augmenter considérablement, totalisant désormais 1482,39 points. Il s’agit d’une nette amélioration par rapport à leur précédent total de 1440,43 points en décembre 2025.

Au total, le Cameroun a engrangé +41,96 points pour le seul mois de janvier. Sur la scène continentale, cette résurgence les place solidement comme la 7e meilleure équipe d’Afrique.

L’Effet CAN Cette percée remarquable est sans aucun doute due à la performance du Cameroun lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. L’équipe s’est hissée jusqu’en quarts de finale, où elle s’est inclinée face au pays hôte, le Maroc. Malgré l’élimination, ce parcours a fourni l’impulsion nécessaire pour remonter au classement.

Autres Changements Notables dans le Football Mondial Si le Cameroun célèbre sa montée, il n’est pas le seul à bouger dans le classement de janvier :

Nigeria : Partage le titre de “Meilleure Progression” (+12 places) avec le Cameroun et décroche la distinction du “Plus grand nombre de points gagnés”, ajoutant un massif +79,09 points à son total.

Maroc : Le pays hôte de la CAN atteint de nouveaux sommets, réalisant son meilleur classement historique à la 8e place mondiale .

Guinée Équatoriale : Subit la “Plus forte chute” du mois, perdant 10 places.

Gabon : Enregistre la perte de points la plus significative (-44,97 points).

Tableau de Données : Top CAF au Classement FIFA (Janvier 2026)