L’Ombre sur Rabat : L’arbitrage a-t-il favorisé le parcours du Maroc jusqu’en finale de la CAN ?

CamerounOnline.ORG | Le Sénégal est champion d’Afrique, décrochant le titre de la manière la plus dramatique qui soit : une victoire 1-0 en prolongation obtenue seulement après une menace de forfait, un but refusé et un penalty arrêté. Mais alors que les Lions de la Téranga soulèvent le trophée, l’histoire de la CAN 2025 reste dominée par une narration plus sombre, suggérant que le pays hôte, le Maroc, a bénéficié d’un schéma persistant de décisions arbitrales douteuses tout au long des phases à élimination directe.

Le chaos de la finale de dimanche n’était pas un incident isolé. C’était le point culminant d’un tournoi où les adversaires ont eu, à maintes reprises, le sentiment que les décisions arbitrales n’étaient pas le fruit du hasard, mais d’une inclinaison systématique du terrain en faveur des Lions de l’Atlas. Des quarts de finale au coup de sifflet final, une question dérangeante mais nécessaire plane sur le tournoi : l’arbitrage était-il simplement incompétent, ou le pays hôte était-il protégé ?

Le chaos de la finale : Confusion dans la capitale

La finale entre le Sénégal et le Maroc restera dans les annales comme l’une des plus controversées de l’histoire. Si le Sénégal en est sorti victorieux, c’est en dépit de décisions qui ont failli les pousser à abandonner le match.

Dans les dernières minutes du temps réglementaire, le Sénégal semblait avoir gagné le match lorsque Ismaila Sarr a marqué de la tête. Cependant, l’arbitre Jean-Jacques Ndala avait déjà sifflé une faute d’Abdoulaye Seck sur Achraf Hakimi — un contact que les ralentis suggéraient être minime, voire inexistant. Parce que le coup de sifflet avait retenti avant que le ballon ne franchisse la ligne, la VAR ne pouvait pas intervenir.

Quelques minutes plus tard, la controverse s’est aggravée. Le Maroc a obtenu un penalty à la 8ème minute du temps additionnel après qu’une révision VAR a signalé un tirage de maillot sur Brahim Diaz. La décision a provoqué la fureur du banc sénégalais. Le sélectionneur Pape Thiaw, habituellement calme, a ordonné à ses joueurs de quitter le terrain en signe de protestation, interrompant le match pendant près de 20 minutes.

Il a fallu l’intervention du vétéran Sadio Mané pour convaincre ses coéquipiers de revenir. La justice, aux yeux de nombreux observateurs neutres, a été rendue lorsque Edouard Mendy a arrêté la Panenka de Diaz, permettant ensuite à Pape Gueye de marquer le but de la victoire en prolongation. Mais cette menace de forfait a souligné la profondeur de la frustration ressentie par les adversaires du Maroc.

La demi-finale : Des décisions “consternantes” contre le Nigeria

Le récit d’un arbitrage partial était déjà bien établi avant la finale. En demi-finale, les Super Eagles du Nigeria sont tombés face au Maroc aux tirs au but, mais les discussions d’après-match se sont lourdement concentrées sur les officiels.

Le défenseur nigérian Bright Osayi-Samuel n’a pas mâché ses mots, qualifiant l’arbitrage de “consternant”. L’équipe nigériane a eu le sentiment que des duels physiques légitimes étaient systématiquement sanctionnés comme des fautes pour casser leur jeu, tandis que des défis similaires de la part des joueurs marocains restaient impunis.

“Il est vraiment douloureux de voir que nous avons des arbitres comme ça dans un grand match”, a déploré Osayi-Samuel. Victor Osimhen a fait écho à ces sentiments, suggérant que l’arbitrage a effectivement menotté la capacité du Nigeria à rivaliser physiquement avec les hôtes. La frustration ne portait pas seulement sur une décision majeure, mais sur une accumulation de petits coups de sifflet qui ont constamment perturbé le rythme du Nigeria et donné l’élan aux hôtes.

Le quart de finale : “Braquage à Rabat”

Les accusations de partialité les plus flagrantes ont peut-être émergé des quarts de finale, où le Cameroun a été battu 2-0. Le match a depuis été surnommé le “Braquage à Rabat” CamerounOnline.ORG.

Le moment charnière est survenu lorsque le Camerounais Bryan Mbeumo a semblé être victime d’une faute dans la surface par le défenseur marocain Adam Masina. Malgré un contact clair, l’arbitre a laissé jouer et la VAR n’est pas intervenue pour recommander une révision. Si le penalty avait été accordé et transformé, il aurait égalisé le score et potentiellement changé la trajectoire du tournoi.

Les griefs du Cameroun ne se sont pas arrêtés là ; tard dans le match, Masina a été impliqué dans un autre incident controversé concernant un coup de coude sur Etta Eyong, qui est également resté impuni. L’accumulation de ces décisions a laissé les Lions Indomptables avec le sentiment qu’ils ne se battaient pas seulement contre onze joueurs marocains, mais aussi contre les officiels.

Incompétence ou favoritisme à domicile ?

Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc, a fermement rejeté ces accusations. “Le seul avantage que le Maroc a dans cette Coupe d’Afrique, c’est de jouer devant 65 000 spectateurs”, a-t-il soutenu avant les demi-finales, attribuant le succès de son équipe à la performance plutôt qu’à une protection arbitrale.

Cependant, la tendance est difficile à ignorer. Dans trois matchs à élimination directe consécutifs, les décisions litigieuses (les ballons “50-50”, et parfois même “80-20”) ont constamment favorisé les hôtes :

Contre le Cameroun : Un penalty clair refusé.

Contre le Nigeria : Des fautes “légères” sifflées constamment pour casser le jeu.

Contre le Sénégal : Un but refusé sur une technicalité et un penalty généreux accordé dans le temps additionnel.

Si l’avantage du terrain influence souvent inconsciemment les arbitres via la pression du public, la gravité et la fréquence de ces décisions lors de la CAN 2025 ont conduit à des accusations dépassant la simple erreur humaine.

La victoire du Sénégal a peut-être sauvé la Confédération Africaine de Football (CAF) d’un désastre médiatique. Si le Maroc avait remporté le titre grâce à ce penalty dans le temps additionnel après le but refusé du Sénégal, la légitimité du tournoi aurait été irrévocablement entachée. En l’état actuel des choses, les “Lions de la Téranga” ont gagné la coupe, mais les questions concernant les normes d’arbitrage — et leur mystérieux alignement avec les intérêts du pays hôte — restent sans réponse.