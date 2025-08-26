NetDragon et le Cameroun unissent leurs forces pour transformer l’éducation numérique

Share Facebook

CamerounOnline.ORG | HONG KONG, 26 août 2025 – NetDragon Websoft Holdings Limited (code boursier : 0777), acteur mondial dans la création de communautés internet, a conclu un partenariat majeur avec le Ministère de l’Enseignement Secondaire du Cameroun (MINESEC). Cette collaboration s’inscrit dans le cadre du projet PADESCE, soutenu par la Banque mondiale, et vise à faire avancer l’éducation numérique dans le pays.

Le programme ciblera initialement 250 établissements scolaires à travers le Cameroun, en s’appuyant sur des technologies éducatives modernes. Il prévoit notamment l’installation de panneaux interactifs Promethean APLX 65? et OPS Android, une plateforme d’apprentissage intégrée (en ligne et hors ligne), ainsi qu’un programme de formation complet pour les enseignants.

Cette initiative vise à améliorer l’accès équitable à une éducation de qualité, à renforcer la littératie numérique, et à soutenir la Stratégie nationale de développement 2030 (NDS30) du Cameroun. La Ministre de l’Enseignement Secondaire, Son Excellence la Professeure Nalova Lyonga, a souligné l’importance de ce partenariat pour réduire les disparités éducatives, autonomiser les enseignants et préparer les jeunes à prospérer dans une économie mondiale fondée sur la connaissance.

Dr Simon Leung, vice-président de NetDragon, a exprimé sa fierté de soutenir cette initiative : « Nous sommes honorés d’appuyer MINESEC et le projet PADESCE dans leur mission de révolutionner l’éducation au Cameroun. En déployant des solutions durables et évolutives, nous souhaitons bâtir un environnement d’apprentissage numérique capable de combler les écarts, d’autonomiser les enseignants et d’inspirer les élèves. »