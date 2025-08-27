Hugo Ekitike face à une opportunité incarnée : choisir le Cameroun ?

CamerounOnline.ORG | Hugo Ekitike n’a pas été retenu dans la dernière sélection de l’équipe de France de Didier Deschamps pour les qualifications à la Coupe du monde 2026. Deschamps, tout en saluant ses performances remarquables à Liverpool (anciennement à l’Eintracht Francfort), a souligné la forte concurrence au sein du groupe. Il reconnaît cependant que l’attaquant “a le potentiel pour les Bleus”.

Une ouverture vers le Cameroun ?

Ce manque de sélection peut cristalliser une ouverture pour la nation de ses origines : le Cameroun. Originaire d’un père camerounais et d’une mère française, Ekitike est libre de choisir sa fédération nationale, n’ayant joué qu’au niveau des sélections de jeunes françaises (U20, U21).

Plusieurs médias évoquent cette possibilité :

Il pourrait “changer d’allégeance”.

Certains affirment qu’il est “ouvert à représenter le Cameroun” après cette absence chez les Bleus.

D’autres rappellent sa double éligibilité et soulignent que le Cameroun pourrait devenir une option sérieuse pour gagner du temps de jeu au niveau international.

Pourquoi le Cameroun pourrait être une excellente option

1. Un accès rapide à l’équipe A

Le Cameroun ne manquerait pas de talents offensifs, mais Ekitike pourrait y accéder plus rapidement que dans une équipe française déjà saturée de stars.

2. Une belle histoire à écrire

Porter les couleurs camerounaises serait aussi un geste symbolique, honorant ses racines africaines et offrant une possibilité de devenir un pilier inspirant pour les jeunes générations du pays.

3. Une visibilité internationale

Le Cameroun, régulièrement présent aux compétitions majeures comme la CAN et la Coupe du Monde, offrirait un cadre prestigieux pour briller et affiner son pedigree international.