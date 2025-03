Ngoumou choisit les Lions Indomptables : Une nouvelle ère pour le football camerounais

Share Facebook

CameroonOnline.org | Nathan Ngoumou, l’ailier dynamique du Borussia Mönchengladbach, a pris une décision significative, changeant officiellement son allégeance internationale de la France au Cameroun. Ce choix, confirmé par la Fédération Camerounaise de Football, voit le jeune talent opter pour représenter la patrie de son père après avoir précédemment joué pour les équipes de jeunes de France.

Officiel: Nathan Ngoumou (24 ans) est maintenant éligible pour représenter les lions indomptables du Cameroun. L'ailier du Borussia Monchengladbach pourrait être appelé ce mois-ci par l'entraîneur Marc Brys. ??. @CAF_Online . @Cameroun. pic.twitter.com/AZ9fSk1eKW — Street Foot (@StreetFo0t) March 7, 2025

Malgré sa naissance en France, l’héritage diversifié de Ngoumou, incluant une mère gabonaise, lui offrait le choix entre trois équipes nationales. Cependant, il est désormais fermement engagé envers les Lions Indomptables, avec ses débuts attendus contre l’Eswatini le 19 mars.

Cette acquisition est un coup de pouce majeur pour l’entraîneur du Cameroun, Marc Brys, ajoutant de nouvelles options offensives à l’équipe. Ngoumou, qui a perfectionné ses compétences au Toulouse FC avant de rejoindre l’Allemagne, apporte polyvalence et talent à l’équipe, capable de jouer à tous les postes d’attaque. L’héritage footballistique de sa famille, incluant son cousin, l’ancien international camerounais Achille Emaná, souligne davantage son lien avec le sport.

Avec une saison solide à Mönchengladbach, comprenant des buts et des passes décisives en Bundesliga et en DFB-Pokal, la décision de Ngoumou reflète une tendance croissante de joueurs à double nationalité choisissant leur héritage africain. Son arrivée promet d’injecter du dynamisme et de la profondeur dans l’équipe nationale camerounaise, et les fans attendent avec impatience son impact sur la scène internationale. Ses débuts imminents seront suivis de près, marquant le début d’un nouveau chapitre pour Ngoumou et les Lions Indomptables.