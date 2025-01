Pascal Siakam, l’autre pilier camerounais de la NBA

Share Facebook

RFI | Il est l’un des visages des NBA Paris Games. Pascal Siakam, élément majeur des Indiana Pacers affronte les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama à l’occasion d’une double confrontation délocalisée les 23 et 25 janvier 2025. Découvert par les Toronto Raptors, l’ailier camerounais fait désormais figure de joueur très respecté dans la plus grande ligue du monde.

« Il joue en équipe nationale, Siakam ? », demande Victor Wembanyama quand on le questionne au sujet de l’ailier des Pacers. « Jusqu’ici, ça n’a pas pu être possible », expose l’intéressé. Ce dernier ne ferme pas la porte aux Lions indomptables. Et il écarte l’éventualité de faire comme son compatriote Joel Embiid, qui a choisi de porter le maillot des États-Unis lors des derniers Jeux olympiques : « Si je joue pour une nation un jour, ce sera le Cameroun », assure le natif de Douala.

Découvert par l’ancien des Wolves, Luc Mbah a Moute, l’ailier de 30 ans pourrait rendre de beaux services à la sélection. Champion NBA en 2019 avec les Toronto Raptors, il affiche un CV solide. Voix de la NBA pour la chaîne Canal+ Afrique, George Eddy s’étonne du manque de reconnaissance accordé au joueur des Indiana Pacers, en comparaison avec la popularité de la star des Philadelphie Sixers, Joel Embiid. « On devrait parler autant de Pascal Siakam. C’est quand même le deuxième meilleur joueur d’une des meilleures équipes de la conférence Est de la NBA, après le champion olympique américain Tyrese Haliburton », analyse le spécialiste du basket américain, « Siakam est son lieutenant, l’équivalant de Scottie Pippen par rapport à Michael Jordan. »

Une progression fulgurante

Pourtant, peu de gens auraient misé sur une telle trajectoire dans la carrière du Camerounais récompensé par un trophée de MIP en 2019 (most improved player : joueur ayant le plus progressé) et deux sélections en 2020 et 2022 au All Star Game, le match des étoiles qui oppose une fois par an les meilleurs joueurs de la NBA. Avant de s’affirmer comme l’une des stars du championnat, Siakam a effectué un passage en G League, l’antichambre de la NBA où patientent les joueurs qui peinent à faire leur trou.

« Au début de sa carrière, il n’était pas connu. C’est le génie des Toronto Raptors d’avoir trouvé cet oiseau rare. Il a ensuite progressé à un rythme incroyable, en développant son tir longue distance, et en devenant un joueur très complet : aussi solide en attaque qu’en défense », s’enthousiasme George Eddy au sujet de Siakam, « qui en plus, il n’est pas vieux. Il a encore de très belles années devant lui. »

« Pascal sait presque tout faire »

Cette saison, le trentenaire affiche des statistiques prolifiques : 20 points de moyenne par match et 7 rebonds. « En ce moment, il tire à trois points mieux qu’il ne l’a jamais fait », apprécie l’entraineur des Pacers. Rick Carlisle poursuit : « Pascal sait presque tout faire. Il maitrise tous les aspects du jeu à un très haut niveau. Cela justifie les récompenses individuelles qu’il a reçues. »

Et Pascal Siakam est bien entouré dans la ligue nord-américaine. Le Cameroun est le septième pays le plus représenté en NBA avec désormais cinq joueurs sous-contrat. En plus des deux stars Siakam et Embiid, il faut ajouter Christian Koloko (Los Angeles Lakers), et les jeunes Ulrich Chomche (Toronto Raptors) et Yves Missi (New Orleans Pelicans). Ce dernier est considéré comme le meilleur rookie (débutant en NBA) pour sa première saison. L’équipe nationale du Cameroun pourrait faire des ravages… À conditions que ces talents la rejoignent.