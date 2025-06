Pascal Siakam mène les Pacers aux Finales NBA et remporte le titre de MVP des Finales de la Conférence Est

Share Facebook

Indianapolis, IN – Dans une série de Finales de la Conférence Est palpitante, les Indiana Pacers ont décroché leur première qualification pour les Finales NBA depuis 2000 en battant les New York Knicks en six matchs. Au cœur de cette victoire se trouve la performance exceptionnelle de l’ailier Pascal Siakam, qui a été nommé MVP des Finales de la Conférence Est, recevant le Trophée Larry Bird.

Siakam, originaire du Cameroun, a apporté à la fois sa puissance offensive et son leadership de vétéran aux Pacers tout au long de la série. Il a marqué au moins 30 points dans trois des six matchs, dont un record personnel en séries éliminatoires de 39 points lors du Match 2 et 31 points dans le Match 6 décisif. Sur l’ensemble de la série, il a tourné à une moyenne de 24,8 points par match, dépassant largement sa moyenne de 20,2 points en saison régulière.

« Un grand merci à Indy ! » a déclaré Siakam après avoir reçu le trophée de MVP. « Ça a été une expérience tellement incroyable pour moi jusqu’à présent. Depuis le premier jour où j’ai atterri ici, l’amour a été extraordinaire. »

Après avoir rejoint Indiana en provenance des Toronto Raptors au cours de la saison 2023-24, Siakam s’est réaffirmé comme un joueur d’élite des deux côtés du terrain. Cette saison marquait sa huitième consécutive avec une moyenne de plus de 20 points, accompagnée de 6,9 rebonds et 3,4 passes décisives par match. Son effort a aidé les Pacers à rebondir après une défaite lors du Match 5 pour finalement remporter la série 4-2.

Se dirigeant maintenant vers les Finales NBA contre le Oklahoma City Thunder, tête de série numéro un de la conférence Ouest, Siakam cherche à remporter son deuxième titre en carrière. Il avait précédemment été sacré champion en 2019 avec les Raptors, une saison qui lui avait également valu le titre de Joueur Ayant le Plus Progressé de la NBA (Most Improved Player). Pour Indiana, ces Finales offrent une chance d’écrire l’histoire, et pour Siakam, c’est une nouvelle opportunité de mettre en lumière son parcours, du Cameroun à la plus grande scène du basketball mondial.