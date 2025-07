Un Cabinet Camerounais au Cœur d’un Projet d’Avenir au Gabon : Dudieu Avocats Sécurise les Droits d’Oliguiville

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

CamerounOnline.ORG | Le savoir-faire camerounais rayonne au-delà des frontières. Dans un geste fort de reconnaissance régionale, le gouvernement gabonais et la mairie d’Oyem ont confié à Dudieu Avocats, un cabinet juridique camerounais, la protection des droits intellectuels du projet urbain « Oliguiville ». Ce projet ambitieux, conçu comme une ville durable au nord du Gabon, porte le nom du président Brice Clotaire Oligui Nguéma et promet d’être un modèle d’urbanisation écoresponsable en Afrique centrale.

Fondé par Maître Christian Dudieu Djomga, le cabinet Dudieu Avocats est reconnu pour son expertise en propriété intellectuelle. Il a été mandaté pour encadrer juridiquement l’ensemble du projet : droits d’auteur, brevets, dessins et modèles, marque et nom commercial. Ce choix stratégique témoigne de la confiance placée dans l’expertise juridique camerounaise à l’échelle régionale.

Le 15 juillet 2025, le cabinet a obtenu de l’Office gabonais de la propriété intellectuelle une attestation de paternité du droit d’auteur au profit de Jean-Christophe Owono Nguema, initiateur du projet. Une étape cruciale après qu’une tentative frauduleuse d’enregistrement de la marque « Oliguiville » ait été détectée. Le cabinet camerounais mène actuellement les démarches d’enregistrement auprès de l’OAPI pour garantir une protection complète.

Le projet Oliguiville, qui s’étendra sur près de 1 800 hectares près de la commune d’Oyem, intègre logements, infrastructures agricoles, industrielles et éducatives, espaces commerciaux et de loisirs, ainsi que de vastes zones vertes. Il vise à désengorger Oyem et stimuler un développement durable dans le nord du Gabon.

Avec cette mission, le cabinet camerounais Dudieu Avocats renforce sa stature continentale. Déjà présent dans plusieurs pays africains, le cabinet poursuit sa montée en puissance en s’imposant comme un partenaire juridique de référence dans des projets majeurs à l’échelle régionale.

Ce succès est non seulement une fierté pour le Cameroun, mais également un signal fort du potentiel et de la compétitivité des professionnels camerounais sur la scène africaine. À travers le projet Oliguiville, Dudieu Avocats symbolise l’excellence camerounaise au service du développement du continent.