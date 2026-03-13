Un nouveau Lion dans la tanière : Ryan Fosso choisit le Cameroun !

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CamerounOnline.ORG | C’est officiel : le milieu de terrain Donfack Ryan Gloire Fosso Ymefack, plus connu sous le nom de Ryan Fosso, a décidé de porter les couleurs du Cameroun. À 23 ans, le joueur du SK Sturm Graz tourne le dos à la sélection suisse pour rejoindre les Lions Indomptables.

Une nouvelle qui réjouit les supporters camerounais, alors que l’équipe nationale cherche à densifier son entrejeu avec des profils modernes et expérimentés en Europe.

Qui est Ryan Fosso ?

Né à Lugano en Suisse, Ryan Fosso est un pur produit de la formation helvétique. Ancien international espoir suisse (U21), il s’est imposé comme un milieu défensif robuste et polyvalent.

Après avoir fait ses classes chez les Young Boys de Berne et brillé au FC Vaduz, il a franchi un palier important en rejoignant les Pays-Bas (Fortuna Sittard) avant de signer, en janvier 2026, au SK Sturm Graz, l’un des cadors de la Bundesliga autrichienne.

Pourquoi c’est une excellente pioche pour le Cameroun ?

L’arrivée de Fosso n’est pas un simple ajout numérique. Voici ce qu’il apporte concrètement :

Impact Physique : Du haut de son 1m83, il possède un volume de jeu impressionnant et une capacité de récupération précieuse. Expérience Européenne : Habitué aux championnats compétitifs et aux joutes de la Conference League, il apporte une maturité tactique acquise dans les systèmes rigoureux d’Europe centrale.



Polyvalence : S’il excelle devant la défense, il est également capable d’évoluer un cran plus haut pour participer à la construction du jeu.

Un choix du cœur et d’ambition

En changeant de nationalité sportive via la FIFA, Ryan Fosso suit les traces de nombreux binationaux qui ont choisi de défendre la terre de leurs ancêtres. Ce choix intervient à un moment charnière, alors que le Cameroun prépare les prochaines échéances internationales avec l’ambition de retrouver les sommets du football africain.