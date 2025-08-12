Voix sacrées, courants politiques : les imams se rangent derrière Paul Biya

Share Facebook

CamerounOnline.ORG | Le lundi 11 août 2025, une délégation distinguée d’imams représentant les dix régions du Cameroun a été reçue au Palais de l’Unité. Conduite par l’Imam Moussa Oumarou, Coordonnateur général du Conseil des Imams et Dignitaires Musulmans du Cameroun (CIDIMUC), elle est venue adresser un engagement solennel de soutien au président Paul Biya, renforçant ainsi le discours d’unité autour de son leadership.

Cette visite s’inscrit dans une série récente d’adhésions de haut niveau, à l’approche de l’élection présidentielle du 12 octobre 2025, qui amplifient le concert de voix en faveur de la candidature du président Biya. Quelques jours auparavant, les maires des villes s’étaient réunis au Palais de l’Unité pour lui réaffirmer leur appui, soulignant l’image d’un chef d’État garant de stabilité et de paix. De même, les chefs traditionnels Sawa avaient exprimé publiquement leur alignement avec le RDPC, soulevant la question de savoir si ces gestes sont l’expression d’une loyauté authentique ou le fruit d’un rituel politique bien rodé.

La déclaration des imams s’inscrit dans ce rythme orchestré des soutiens pré-électoraux. Leur présence au Palais de l’Unité, symbole du pouvoir, confère une légitimité religieuse à cette démonstration d’adhésion — un élément qui résonne profondément dans une société camerounaise où les leaders religieux jouissent d’une grande influence locale. La mise en scène de telles rencontres — qu’il s’agisse des chefs traditionnels, des autorités municipales ou désormais des dignitaires religieux — rappelle cette double lecture possible : affirmation sincère ou chorégraphie stratégique destinée à renforcer l’image d’unité.

À l’approche du scrutin du 12 octobre, ces soutiens publics se multiplient, formant une véritable montée en puissance en faveur du président Biya et illustrant à la fois la solidité de son emprise — au pouvoir depuis 1982 — et les mécanismes par lesquels elle est renouvelée à chaque échéance électorale.