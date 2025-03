Yango étend ses services de covoiturage à Bafoussam, améliorant la mobilité urbaine

Share Facebook

CameroonOnlineORG | Yango, l’entreprise technologique mondiale, a officiellement lancé son service de covoiturage à Bafoussam, au Cameroun. Après son succès à Douala et Yaoundé, Yango poursuit sa mission de fournir des solutions de transport sûres, pratiques et abordables à davantage de communautés.

Dès ce mois-ci, les habitants et visiteurs de Bafoussam peuvent accéder aux services de Yango via son application mobile, disponible sur iOS et Android en français et en anglais. L’application propose une géolocalisation en temps réel, permettant une connexion rapide avec les chauffeurs partenaires les plus proches et réduisant ainsi le temps d’attente.

La sécurité reste une priorité pour Yango, avec des fonctionnalités telles que le partage d’itinéraire en temps réel, un bouton d’urgence SOS et une assistance client disponible 24h/24 et 7j/7. Les chauffeurs partenaires et leurs véhicules sont soumis à un processus de vérification afin de garantir des standards de service élevés. De plus, la plateforme propose un système de tarification transparent, éliminant la nécessité de négocier les prix. Pour célébrer son lancement, Yango offre une réduction de 30 % sur les trois premières courses des nouveaux utilisateurs à Bafoussam.

“Nous sommes ravis d’étendre notre service de covoiturage à Bafoussam, un centre culturel et économique dynamique du Cameroun. Ce lancement s’inscrit dans notre engagement à améliorer la mobilité et à soutenir la croissance économique locale,”

a déclaré Dr. Clovis Pilla, Directeur Pays de Yango au Cameroun.

L’expansion de Yango à Bafoussam témoigne de son engagement à améliorer les transports urbains tout en renforçant ses partenariats locaux. Avec le renouvellement récent de sa licence pour cinq ans, l’entreprise continue de consolider sa présence au Cameroun, en veillant à ce que ses services s’alignent sur les objectifs de développement économique et de mobilité du pays.