Zambo Anguissa : la Juventus et l’Inter surveillent de près la situation du Camerounais

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CAMEROUNONLINE.ORG | L’avenir d’André-Frank Zambo Anguissa à Naples pourrait devenir l’un des dossiers à suivre de près dans les prochains mois. Alors que le milieu de terrain camerounais arrive dans la dernière phase de son contrat avec le Napoli, la Juventus et l’Inter Milan suivraient attentivement l’évolution des négociations entre le joueur et le club napolitain.

Selon les informations de Tuttosport, relayées notamment par Mozzart Sport, les deux géants de Serie A pourraient tenter de profiter d’un éventuel désaccord entre Anguissa et Naples pour se positionner sur le Lion Indomptable.

Des négociations qui se compliquent avec Naples

Le Napoli souhaiterait conserver Zambo Anguissa et prolonger son contrat. Cependant, les discussions ne progresseraient pas comme espéré.

Le principal point de divergence serait financier. Selon les informations rapportées en Italie, l’entourage du Camerounais réclamerait un salaire annuel avoisinant 6 millions d’euros pour prolonger son aventure à Naples.

Anguissa percevrait actuellement environ 3,6 millions d’euros par saison, après une revalorisation intervenue en 2025. Une augmentation jusqu’à 6 millions représenterait donc un effort financier considérable pour la direction napolitaine.

La Juventus et l’Inter à l’affût

Cette situation aurait attiré l’attention de deux concurrents directs du Napoli.

La Juventus et l’Inter Milan surveilleraient le dossier, avec la possibilité de passer à l’action si aucun accord n’est trouvé entre le joueur et son club.

Le scénario serait particulièrement intéressant pour ces équipes si Anguissa venait à se rapprocher de la fin de son contrat sans avoir prolongé. Elles pourraient alors tenter de recruter gratuitement un joueur possédant une très grande expérience de la Serie A.

L’intérêt de l’Inter pour le Camerounais ne serait d’ailleurs pas nouveau. Le club milanais aurait déjà tenté de recruter Anguissa lorsqu’il évoluait à l’Olympique de Marseille, avant son transfert à Fulham. Une nouvelle approche aurait également été envisagée plus récemment avant que Naples n’active une option lui permettant de prolonger le contrat du milieu de terrain.

La piste Juventus et le facteur Luciano Spalletti

Du côté de la Juventus, un élément pourrait peser dans la balance : Luciano Spalletti.

Anguissa a connu sous les ordres du technicien italien l’une des périodes les plus marquantes de sa carrière. Avec Spalletti à Naples, le Camerounais est devenu un élément incontournable du milieu de terrain et a joué un rôle majeur dans le sacre napolitain en Serie A.

La relation construite entre les deux hommes pourrait ainsi constituer un argument important si la Juventus décidait de pousser sérieusement le dossier.

Un cadre devenu indispensable à Naples

Arrivé en Italie après son passage à Fulham, Zambo Anguissa a progressivement changé de dimension.

Sa puissance physique, sa capacité à récupérer le ballon, sa qualité dans les transitions et son aptitude à se projeter vers l’avant ont fait de lui l’un des milieux les plus importants du Napoli ces dernières saisons.

Le Camerounais a notamment participé aux campagnes victorieuses du club napolitain en championnat et s’est imposé comme l’un des joueurs les plus réguliers de l’effectif. Mozzart Sport le présente comme l’une des grandes réussites du recrutement napolitain de ces dernières années.

Les blessures pourraient peser dans les négociations

Le Napoli devrait néanmoins prendre plusieurs paramètres en compte avant d’accepter une importante revalorisation salariale.

Anguissa a notamment été limité à 18 apparitions en Serie A la saison dernière, en raison de problèmes physiques. Le Camerounais a également récemment été touché à la cuisse lors d’une rencontre face à la Fiorentina.

La direction napolitaine devrait donc mettre en balance l’importance sportive du joueur, son âge, son historique récent de blessures et le coût d’un nouveau contrat.

Un dossier à surveiller dans les prochains mois

À ce stade, il n’est pas question d’un transfert conclu, ni même d’une offre officielle de la Juventus ou de l’Inter. Les informations disponibles indiquent surtout que les deux clubs suivent attentivement la situation contractuelle du Camerounais.

Tout pourrait donc dépendre de la capacité du Napoli et du clan Anguissa à trouver un terrain d’entente.

Pour le football camerounais, le dossier mérite une attention particulière. À ce stade de sa carrière, André-Frank Zambo Anguissa reste l’un des joueurs camerounais les plus en vue dans les grands championnats européens. Que son avenir s’inscrive toujours à Naples ou éventuellement chez un autre géant de Serie A, les prochains mois pourraient être déterminants pour la suite de sa carrière.