Cameroun : lancement du projet « Smart Light in Cameroon » pour moderniser l’éclairage public

CamerounOnline.ORG | Le ministre de l’Eau et de l’Énergie, Gaston Eloundou Essomba, a présenté le projet « Smart Light in Cameroon », qui prévoit le remplacement des luminaires actuels, jugés trop énergivores, par des lampes LED intelligentes à haut rendement.

Selon les précisions données par le ministère, ces nouveaux équipements seront associés à un système de gestion et de contrôle à distance baptisé Smart Tech. Ce dispositif devrait permettre d’assurer un éclairage nocturne de qualité dans les zones urbaines, tout en réalisant des économies substantielles d’énergie et en réduisant de manière significative les coûts liés à l’éclairage public.

L’annonce a été faite à Yaoundé le jeudi 7 août 2025, à l’occasion de la signature d’un protocole d’accord entre le ministère de l’Eau et de l’Énergie et l’entreprise espagnole Salvi Lighting. Cette dernière était représentée par son directeur général, Javier Elizalde.

Le projet « Smart Light in Cameroon » s’inscrit dans une dynamique plus large de modernisation des infrastructures publiques et de promotion d’une gestion énergétique plus efficiente dans le pays.