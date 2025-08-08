Simon Ngapandouetnbu transféré à Montpellier

CamerounOnline.ORG | Simon Ngapandouetnbu a été transféré de l’Olympique de Marseille à Montpellier dans le cadre d’un contrat permanent, a annoncé son ancien club.

Arrivé au centre de formation de Marseille dès l’équipe des moins de 12 ans en 2014, Ngapandouetnbu a gravi tous les échelons jusqu’à décrocher son premier contrat professionnel en 2019, à l’âge de 16 ans. En raison de la concurrence, il n’a toutefois pas réussi à s’imposer comme titulaire ni même comme doublure dans les buts marseillais.

Après une saison de prêt réussie au sein du Nîmes Olympique, il s’engage maintenant avec Montpellier, où il est destiné à devenir le gardien titulaire. Le club héraultais, pour sa part, nourrit l’ambition de retrouver l’élite du football français cette saison.

