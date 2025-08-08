L’acteur fintech 1MinutePay lance un service bilingue d’échange de cartes cadeaux au Cameroun

Share Facebook

CamerounOnline.ORG | Le Cameroun s’apprête à rejoindre la liste des pays africains bénéficiant d’un service international d’échange de cartes cadeaux. 1MinutePay, jusque-là actif dans certaines régions, a annoncé une refonte stratégique de sa marque ainsi qu’une expansion vers trois nouveaux marchés : le Kenya, le Cameroun et l’Afrique du Sud.

Pour le Cameroun, cette arrivée représente l’introduction d’un service adapté à la réalité bilingue du pays, avec un support en français et en anglais. La société prévoit des transactions en monnaie locale, des interfaces régionales et un accompagnement client pensé pour le contexte camerounais. L’objectif est de rendre les échanges de cartes cadeaux plus rapides, plus sûrs et plus simples pour les utilisateurs de la région d’Afrique centrale.

Cette décision semble répondre à une demande croissante de services financiers numériques fiables, dans un contexte où le commerce en ligne et les transactions transfrontalières se développent. Avec un accent sur la rapidité de traitement, la diversité des options de paiement et la sécurité, 1MinutePay ambitionne de répondre aux difficultés rencontrées par les Camerounais dans l’accès à des solutions d’échange cohérentes et dignes de confiance.

Si l’impact à long terme de cette expansion reste à observer, l’arrivée de ce nouvel acteur offre aux particuliers comme aux entreprises une option supplémentaire pour s’inscrire dans un marché mondial des cartes cadeaux en pleine évolution, contribuant potentiellement à élargir l’inclusion financière dans la région.