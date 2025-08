Escroquerie à l’Or au Kenya : Un Camerounais Arrêté après avoir Arnaqué un Canadien

Share Facebook

CamerounOnline.ORG | Nairobi, Kenya – Un ressortissant camerounais a été arrêté par les détectives de la Direction des enquêtes criminelles (DCI) du Kenya, soupçonné d’être le cerveau d’une vaste escroquerie à l’or d’une valeur de 79,9 millions de shillings kenyans (environ 618 000 USD), visant un investisseur canadien.

Selon le média local kenyans.co.ke, l’arrestation a été menée par les agents de l’unité d’élite de soutien opérationnel (Operation Support Unit – OSU). Le suspect aurait orchestré une transaction frauduleuse d’or impliquant la vente fictive de 250 kilogrammes du précieux métal.

Une Arnaque Bien Élaborée

Tout aurait commencé en novembre 2024, lorsque l’investisseur canadien a été contacté pour la première fois alors qu’il se trouvait encore au Canada. On lui a proposé un accord alléchant pour acheter 250 kg d’or, avec la promesse de gains significatifs. Séduit, il décide de se rendre au Kenya en avril 2025 pour finaliser l’affaire.

À son arrivée, il est accueilli et conduit dans des bureaux luxueux, avec un personnel professionnel et une mise en scène soigneusement orchestrée pour donner une image de respectabilité et de légitimité à l’entreprise. C’est là qu’il est introduit à un groupe de fraudeurs bien organisés, qui le convainquent de la validité de la transaction.

Convaincu, l’investisseur remet la somme colossale de 79,9 millions de shillings kenyans en échange de l’or.

Découverte de la Supercherie

Ce n’est qu’après coup que l’investisseur se rend compte qu’il a été dupé. Il décide alors de porter plainte auprès de la police. Une enquête est immédiatement lancée. Grâce à des pistes médico-légales, les détectives remontent la trace du suspect.

L’arrestation a eu lieu à Dagoretti, dans la capitale Nairobi. Une perquisition menée dans son véhicule et à sa résidence de Belfair Park a permis de découvrir plusieurs objets en lien avec l’escroquerie : des documents et sceaux relatifs au commerce de l’or, deux ordinateurs portables, trois téléphones portables et une carte d’identité de personnel portant le nom du suspect et le titre d’« Ingénieur en Exploitation Minière ».

Le suspect est actuellement en garde à vue tandis que les investigations se poursuivent. Les enquêteurs cherchent également à identifier et à arrêter d’autres complices impliqués dans ce vaste réseau de fraude à l’or.

Un Réseau Bien Implanté

Ce n’est pas la première fois que les autorités kényanes démantèlent un tel réseau. En avril dernier, la DCI avait déjà mis la main sur une autre organisation frauduleuse impliquant 11 personnes, parmi lesquelles sept Kenyans, deux Congolais et deux autres Camerounais.

Lors de cette opération, les détectives ont saisi 305 kg de faux or, une balance de pesée et un testeur électronique de métaux précieux dans une cachette située dans le quartier huppé de Spring Valley à Nairobi.

Une Vigilance de Mise

Ces affaires illustrent l’ampleur des réseaux criminels spécialisés dans les arnaques à l’or opérant au Kenya et dans la région. Les autorités appellent les investisseurs étrangers à la prudence et à la vérification minutieuse de toute proposition commerciale, en particulier dans le secteur des métaux précieux.