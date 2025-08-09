FECAFOOT : Exclusion de l’ACAF, admission d’une nouvelle association des arbitres et fixation du calendrier électoral

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

CamerounOnline.ORG | Mbankomo, le 8 août 2025 – La Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) a pris des décisions majeures lors de son Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) tenue hier, 7 août 2025, au Centre d’Excellence de la CAF à Mbankomo. La réunion, présidée par Samuel Eto’o, président de la FECAFOOT, constituait la dernière AGE avant l’Assemblée élective de la fédération et a permis de traiter des questions essentielles de gouvernance et de structure.

L’une des résolutions les plus marquantes a été le retrait de l’agrément et l’exclusion de l’Association Camerounaise des Arbitres de Football (ACAF) en tant que membre de la FECAFOOT. En remplacement, l’Assemblée a unanimement approuvé l’admission de l’Association Camerounaise des Arbitres de Football et Arbitres Assistants (ACAAF) comme nouvel organe représentant les arbitres et arbitres assistants au sein de la fédération. Cette décision intervient après une période de tensions entre la FECAFOOT et l’ACAF, marquée par des revendications de paiement d’arriérés de salaires.

Samuel Eto’o a réaffirmé son engagement à améliorer les conditions de travail et le bien-être des arbitres, en soulignant que son administration reste déterminée à assurer des rémunérations justes et régulières.

L’Assemblée a également ratifié les statuts de l’ACAAF et validé la mise en place d’une nouvelle Commission électorale chargée de superviser le processus des élections présidentielles de la FECAFOOT, prévues du 11 août au 28 novembre 2025. Plusieurs membres ont exprimé le souhait que Samuel Eto’o se représente pour un nouveau mandat. Reconnaissant la confiance témoignée, le président a indiqué qu’il prendrait le temps de réfléchir avant de donner sa réponse.

Un bilan positif

En clôturant les travaux, Samuel Eto’o a présenté un bilan positif de ses près de quatre années de mandat. Il a mis en avant l’amélioration de l’organisation et du déroulement des différents championnats nationaux, l’augmentation des primes, le paiement des subventions aux clubs dans les délais ainsi que les progrès dans le règlement des salaires des joueurs.

L’Assemblée a adopté les cinq résolutions inscrites à l’ordre du jour, notamment l’approbation du procès-verbal de la précédente AGE, l’exclusion de l’ACAF, l’admission de l’ACAAF, la ratification de ses statuts et l’élection des nouveaux membres de la Commission électorale.

Avec le calendrier électoral désormais fixé, les prochains mois s’annoncent décisifs pour l’avenir et la gouvernance du football camerounais.