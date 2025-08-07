Grave accident sur l’autoroute A1 près du village Mayos

Share Facebook

CamerounOnline.ORG | Un incident spectaculaire s’est déroulé sur l’autoroute A1, aux abords de Mayos. D’après les éléments recueillis auprès de SECUROUTE, une voiture de marque Mercedes, dépourvue de plaque d’immatriculation, a quitté brutalement la chaussée à très grande vitesse.

Le véhicule, lancé à plus de 170 km/h selon les premières estimations, a violemment percuté une barrière de sécurité. L’impact a été tel que la glissière en acier a traversé l’habitacle sur environ cinq mètres. Le conducteur a perdu la vie de manière tragique, décapité sur le coup. Le passager, grièvement blessé, a été transporté d’urgence avec de lourds traumatismes.

Les causes exactes de cette sortie de route restent inconnues à ce stade, mais la vitesse excessive semble être en cause. Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes.

Source: Équinoxe Tv