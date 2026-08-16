Le Cameroun sacré champion de la CAN féminine après un triomphe historique face au Malawi

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CAMEROUNONLINE.ORG | RABAT, Maroc — Le Cameroun a été sacré champion de la Coupe d’Afrique des Nations féminine, au terme d’un parcours remarquable conclu par une victoire face au Malawi en finale de l’édition 2026.

Les Lionnes Indomptables abordaient cette finale au stade Moulay El Hassan de Rabat avec l’occasion de décrocher le tout premier titre continental de leur histoire, après plusieurs campagnes où elles étaient passées tout près du sacre. Cette fois, le Cameroun est allé jusqu’au bout, dominant une équipe du Malawi dont le parcours exceptionnel, pour une première participation, avait déjà marqué l’histoire de la compétition.

Ce succès constitue un moment majeur pour le football féminin camerounais et met fin à plusieurs années de frustration sur la scène continentale.

Le Cameroun s’était qualifié pour la finale au terme d’un parcours à élimination directe particulièrement spectaculaire. En demi-finale, les Lionnes Indomptables avaient éliminé le Maroc, pays hôte, lors d’une séance de tirs au but après un match nul et vierge. La gardienne Michaely Bihina s’était alors illustrée en repoussant trois tentatives marocaines.

Au fil des rencontres à élimination directe précédant la finale, Bihina s’était imposée comme l’une des grandes figures de la sélection camerounaise, tandis que la solidité défensive de l’équipe devenait l’un des principaux symboles de son parcours.

Le Cameroun n’avait encaissé que deux buts sur la route de la finale et avait déjà remporté trois rencontres dans le temps réglementaire avant d’affronter le Malawi.

En face, les Malawites avaient signé l’une des plus belles histoires du tournoi.

Pour leur toute première participation à la CAN féminine, les Scorchers avaient réussi l’exploit de se hisser jusqu’en finale, devenant par la même occasion la première sélection d’Afrique australe à atteindre ce stade de la compétition dès sa première apparition.

Le Malawi avait notamment battu l’Algérie 3-1 en demi-finale, après avoir auparavant éliminé le Ghana en quart de finale.

Ce parcours historique garantissait déjà qu’un nouveau nom serait inscrit au palmarès de la compétition, puisque ni le Cameroun ni le Malawi n’avaient encore remporté la CAN féminine.

Pour les Lionnes Indomptables, cette finale représentait toutefois bien davantage qu’un simple rendez-vous supplémentaire. Elle symbolisait l’aboutissement d’une campagne fondée sur la discipline, la solidité défensive et une capacité remarquable à résister à la pression.

La victoire en demi-finale face au Maroc en avait été la parfaite illustration. Incapables de se départager pendant le temps réglementaire, les deux équipes avaient dû recourir aux tirs au but, où le Cameroun s’était imposé 3-1 pour décrocher son billet pour la finale.

Désormais, après avoir surmonté l’obstacle malawite à Rabat, les Lionnes Indomptables peuvent enfin se présenter comme championnes d’Afrique.

Ce sacre ouvre un nouveau chapitre dans l’histoire du football camerounais et consacre une génération qui aura réussi à transformer des années de promesses et de frustrations en un premier titre continental.

Pour le Malawi, la défaite ne saurait effacer l’ampleur de l’exploit réalisé. Atteindre la finale dès une première participation à la CAN féminine constitue une performance exceptionnelle et confirme l’émergence du pays parmi les nouvelles forces du football féminin africain.

Mais cette soirée de finale appartient avant tout au Cameroun.

Après avoir traversé la phase de groupes, résisté à la pression des rencontres à élimination directe et écarté le pays organisateur, les Lionnes Indomptables ont achevé leur parcours en soulevant le plus prestigieux trophée du football féminin africain.

Le Cameroun est champion de la Coupe d’Afrique des Nations féminine 2026.