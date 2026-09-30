Washington choisit un acteur clé de sa politique d’expulsion comme futur ambassadeur au Cameroun

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CAMEROUNONLINE.ORG | Le choix de Washington pour sa prochaine représentation diplomatique au Cameroun attire déjà l’attention. Le président américain Donald Trump a proposé Christian Jové Ehrhardt comme prochain ambassadeur des États-Unis à Yaoundé. Sa nomination a été transmise au Sénat américain et doit encore être confirmée avant qu’il puisse officiellement prendre ses fonctions.

Un diplomate qui connaît déjà Yaoundé

Christian Ehrhardt n’arriverait pas en terrain totalement inconnu. Diplomate de carrière, il a déjà travaillé au Cameroun dans le domaine de la sécurité diplomatique.

Plus récemment, en novembre 2025, il est revenu à Yaoundé à la tête d’une délégation américaine. Il avait alors rencontré les autorités camerounaises pour discuter notamment de coopération humanitaire, de santé publique et de sécurité régionale.

Cette expérience préalable du pays pourrait peser dans la conduite des relations entre Washington et Yaoundé s’il est confirmé par le Sénat.

Une nomination qui intervient sur fond de coopération migratoire

Mais c’est surtout le rôle actuel de Christian Ehrhardt qui donne à cette nomination une dimension particulière.

Il occupe des fonctions importantes au Bureau de la population, des réfugiés et des migrations du Département d’État américain et a participé à la mise en œuvre de la politique de l’administration Trump visant à expulser certains migrants vers des pays tiers, c’est-à-dire des États dont ils ne sont pas ressortissants.

Selon le Washington Post, le Cameroun figure justement parmi les pays ayant conclu un arrangement avec Washington pour accueillir certains de ces migrants. L’accord évoqué pourrait concerner jusqu’à 1 000 personnes, avec un financement américain pouvant atteindre 30 millions de dollars. Le journal rapporte que plusieurs dizaines de personnes avaient déjà été transférées dans le cadre de cet arrangement.

Ces accords sont défendus par l’administration Trump dans le cadre de sa politique migratoire, mais ils sont également contestés par certains élus démocrates et des organisations de défense des droits humains, notamment en raison de préoccupations liées aux garanties juridiques accordées aux personnes expulsées.

Quel message pour les relations entre Washington et Yaoundé ?

Pour le Cameroun, cette nomination pourrait être suivie avec une attention particulière.

Christian Ehrhardt possède à la fois une expérience du pays et un profil fortement lié aux questions de sécurité, de migration et de coopération avec les gouvernements étrangers. Son éventuelle arrivée à Yaoundé pourrait donc placer ces dossiers au premier plan des relations bilatérales.

Il faudra toutefois attendre la décision du Sénat américain. À ce stade, Christian Ehrhardt est le candidat de l’administration Trump au poste d’ambassadeur, et non encore l’ambassadeur officiellement confirmé des États-Unis au Cameroun.