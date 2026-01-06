Luttes de pouvoir et football au Cameroun : Marc Brys s’exprime ouvertement

Share Facebook

CamerounOnline.ORG | Selon des informations rapportées par Sporza, l’ancien sélectionneur de l’équipe nationale du Cameroun, Marc Brys, s’est exprimé sans détour sur l’impasse persistante au sein de la gouvernance du football camerounais, en adressant de vives critiques à Samuel Eto’o, président de la Fédération camerounaise de football. Brys a décrit la situation comme profondément préoccupante, affirmant qu’Eto’o se comporte comme s’il était au-dessus de la loi, ce qui crée une instabilité au sommet du football dans le pays.

Le conflit trouve son origine dans la nomination de Brys comme sélectionneur par le ministère camerounais des Sports en 2024. Malgré cette désignation officielle, Brys a été empêché d’exercer pleinement ses fonctions, notamment en accompagnant l’équipe nationale lors de ses déplacements. Il affirme que les dispositions logistiques ont été délibérément bloquées, le laissant à l’écart tandis que l’équipe poursuivait sa campagne sous une direction technique intérimaire. Brys a qualifié l’ensemble de l’épisode d’amateur et d’illégal, soulignant le manque de transparence et de communication tout au long du processus.

Bien qu’absent physiquement, Brys assure être resté en contact avec les joueurs et le staff, et être demeuré engagé dans ses responsabilités. Il insiste sur le fait que son contrat reste juridiquement valable et confirme avoir sollicité un avis juridique afin de défendre sa position. Brys a également exprimé l’espoir que les instances internationales du football puissent intervenir, considérant ce différend comme un problème majeur de gouvernance plutôt qu’un simple désaccord sportif.

Cette impasse ne constitue pas un cas isolé, mais s’inscrit dans un contexte plus large de tensions autour de l’administration du football au Cameroun. Samuel Eto’o, ancienne icône mondiale du football, a été au centre de plusieurs controverses très médiatisées ??? son accession à un rôle de dirigeant. Si son héritage de joueur reste incontestable, sa présidence a suscité des critiques en raison d’un style de gestion jugé conflictuel et de luttes de pouvoir avec des entraîneurs et des responsables.

L’équipe nationale du Cameroun continue de concourir malgré ces turbulences en coulisses, mais la situation met en lumière la manière dont les conflits administratifs peuvent peser lourdement sur les performances sportives. Tant que les différends de gouvernance ne seront pas résolus, le football camerounais risque d’être défini autant par des batailles juridiques et des manœuvres politiques que par les résultats obtenus sur le terrain.