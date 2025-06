Paul Biya lâché par ses “frères” du Sud ? | + vidéo

Share Facebook

africanews | Entre Paul Biya et le Sud-Cameroun le courant ne passe plus. Des cardes de la région ont appelé dans une lettre ouverte à ‘’sanctionner’’ dans les urnes le président camerounais lors du scrutin d’octobre 2025.

Et pour cause, Paul Biya, au pouvoir depuis 43 ans, est accusé de n’avoir rien apporté au Sud-Cameroun dont il est originaire. Chômage, réseau routier en berne, et absence d’électricité, tout est en berne dans la zone.

Mais pas seulement. Le chef de l’État est également critiqué pour avoir rompu les liens avec son département natal. Selon les auteurs de la lettre, ils ne se souviennent plus de la dernière visite de Paul Biya dans le Sud.

Une indifférence perçue comme une forme d’ingratitude, alors que le locataire du palais d’Etoudi a toujours remporté tous les votes du sud.

Le parti de Paul Biya n’a pas encore répondu à ses déclarations que certains semblent considérer déjà comme une ‘’ surenchère électorale’’.