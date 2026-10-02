Plus de 6 300 objets camerounais conservés en Suisse : neuf musées vont enquêter sur leur provenance

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CAMEROONONLINE.ORG | Neuf musées suisses vont lancer une vaste enquête sur l’origine et les conditions d’acquisition de plus de 6 300 objets provenant du Cameroun et aujourd’hui conservés dans leurs collections.

Selon The Art Newspaper, qui rapporte l’information ce 2 octobre 2026, le projet a reçu un financement de 100 000 francs suisses de l’Office fédéral suisse de la culture. Les recherches, prévues pour 2027 et 2028, devront notamment retracer les chaînes de propriété de ces objets, comprendre les circonstances de leur arrivée en Suisse et déterminer leur importance pour les communautés camerounaises aujourd’hui.

Des collections liées à l’histoire coloniale du Cameroun

Les objets concernés sont répartis dans plusieurs institutions à Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Winterthur, Zurich et Burgdorf. Ils représenteraient plus de 320 communautés ethniques et culturelles du Cameroun.

Bien que la Suisse ne possédait pas directement de colonies, des missionnaires, chercheurs, entreprises et particuliers suisses ont participé aux réseaux établis durant la période coloniale. Certains objets camerounais auraient notamment été collectés par des membres de la Mission de Bâle lorsque le Cameroun était sous domination allemande. D’autres sont arrivés en Suisse pendant les périodes de mandat français et britannique ou par l’intermédiaire du marché de l’art.

Les communautés camerounaises appelées à participer

Pour Legrand Tchatchouang, prince de la chefferie de Bangoua et membre de la société civile participant aux travaux camerounais sur la restitution du patrimoine culturel, cette enquête constitue une avancée, mais les communautés d’origine doivent être pleinement associées au processus.

La collection suisse comprendrait notamment plus de 300 objets liés à la communauté Bangoua. Le projet prévoit donc une collaboration avec des partenaires au Cameroun afin que les populations concernées puissent apporter leurs connaissances sur l’histoire, la fonction et la signification de ces objets.

Cette nouvelle initiative s’inscrit dans un débat plus large sur le patrimoine culturel camerounais conservé à l’étranger. Au-delà de la question de la restitution, elle pourrait permettre de mieux documenter comment des milliers d’objets camerounais ont quitté le pays et de redonner aux communautés concernées une place centrale dans l’interprétation de leur propre patrimoine.

Source : The Art Newspaper, « Nine Swiss museums to investigate provenance of thousands of objects from Cameroon », publié le 2 octobre 2026.