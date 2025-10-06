Un complexe pharmaceutique de 948 millions de dollars annoncé à Meyo, dans la périphérie de Yaoundé

CamerounOnline.ORG | Yaoundé, Cameroun – Un projet de construction d’un complexe pharmaceutique et de dispositifs médicaux d’une valeur d’environ 948 millions de dollars américains (près de 530 milliards de francs CFA) a été officiellement lancé à Meyo, dans l’arrondissement de Yaoundé IV, non loin de l’autoroute menant à l’aéroport international de Yaoundé Nsimalen.

Le projet, porté par la société Yicheng Pharmaceutical Group Fabrication Co. Ltd. dans le cadre d’une coopération sino-camerounaise, vise à renforcer la production locale de médicaments et à réduire la dépendance du Cameroun vis-à-vis des importations.

Objectif : renforcer la souveraineté sanitaire

Selon les promoteurs, le complexe industriel a pour but de réduire la dépendance actuelle de plus de 90 % aux importations pharmaceutiques, pour atteindre un niveau inférieur à 25 % à court terme.

La première phase du projet, financée sur fonds propres à hauteur de 10 milliards de francs CFA, prévoit la construction d’une usine moderne sur un site de cinq hectares extensibles.

L’unité de production devrait être mise en service en janvier 2027, après une période de travaux estimée entre juillet 2025 et janvier 2027.

Capacités de production prévues

À terme, l’usine produira plus de 100 références de médicaments et dispositifs médicaux, sous six formes galéniques. Les prévisions font état d’une capacité annuelle de production de :

100 millions de flacons ,

2 milliards d’ampoules injectables ,

10 milliards de comprimés.

L’ensemble des produits sera fabriqué conformément aux Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) et aux normes internationales ISO 9001 et ISO 13485, selon les responsables du projet.

Composantes et retombées attendues

Outre la production pharmaceutique, le complexe comprendra à moyen terme un centre de recherche et de développement, un complexe hospitalier moderne ainsi qu’un réseau de pharmacies de grande taille.

L’ensemble devrait générer entre 300 et 500 emplois directs lors de la première phase, et plus de 1 000 emplois directs à moyen terme.

Les promoteurs estiment également que la production locale permettra une réduction du coût moyen des médicaments de 20 à 35 %, tout en améliorant la disponibilité et la régularité des produits de santé sur le marché national.

Ouverture régionale

Le projet, structuré en trois phases, prévoit l’intégration progressive du complexe dans la zone CEMAC, afin d’approvisionner la région en produits pharmaceutiques.

Cette orientation régionale s’inscrit dans la perspective d’une production excédentaire destinée à couvrir la demande des pays voisins.

Un projet à portée stratégique

Selon les autorités, cette initiative s’inscrit dans la stratégie nationale de développement industriel et de renforcement de la souveraineté sanitaire, en ligne avec la politique de diversification économique et de substitution aux importations.

L’implantation du projet à proximité de l’axe routier menant à l’aéroport de Nsimalen offre par ailleurs un avantage logistique pour la distribution nationale et sous-régionale.